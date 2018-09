Voley de Tira: Centro Social sumó cuatro victorias ante Miramar

Por una nueva fecha del Voley de Tira de la Liga Morterense, el sábado por la mañana Centro Social y deportivo Brinkmann, recibió en el Polkideportivo la visita de Club Atlético Miramar.

Fueron 4 victorias y una derrota, para las dirigidas por el Profe Rodrigo Di Gregorio

La Sub 13 fue la única que perdió en tie break.

Resultados

Sub 12: Ganó Centro 25-13, 25-16

Sub 13: Ganó Miramar 25-23, 23-25 y 9-15

Sub 15: Ganó Centro 25-22, 25-19

Sub 17: Ganó Centro 25-23, 25-15

Sub 19: Ganó Centro 25-20, 25-19