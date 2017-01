7 Tips para que los niños lean durante las vacaciones de verano

Desafortunadamente con las vacaciones muchos de ellos también dejan de leer mientras disfrutan de tres meses libres de clases.

Los expertos destacan la importancia de mantener el hábito de la lectura en los niños y aprovechar el verano para inculcar el amor por los libros, una afición que durará toda la vida.

No te pierdas estos consejos ofrecidos por la organización nacional Raising a Reader para transmitir el entusiasmo por la lectura durante los próximos meses.

#1 Compartan un tiempo de lectura

La lectura a menudo se pierde con las actividades de verano como campamentos, deportes y viajes de vacaciones. Programa un tiempo en el que puedas compartir un libro con tu hijo y establecer una rutina regular para asegurar que esta actividad tenga la misma importancia que a otros eventos de verano.

#2 Cine y lectura

Si tu hijo muestra interés por un blockbuster de verano basado en un libro, invítale a que primero lea el libro y luego déjale ver la película a forma de recompensa. Una buena idea puede ser ‘The Fault in Our Stars’ en cines el 6 de junio y está basada en la popular novela juvenil del mismo nombre. Este tip también funciona bien con películas populares en DVD o streaming. Invita a tu hijo a que discuta contigo las diferencias o similitudes entre el libro y la película.

#3 Aprovecha el buen tiempo

Crear una zona de lectura al aire libre para que toda la familia pueda disfrutar del buen tiempo de verano. Generalmente, los niños leen dentro de casa, así que estar al aire libre creará un nuevo entorno para disfrutar de un libro y aumentar el entusiasmo por la lectura.

#4 Utiliza sus intereses

Busca libros que se basen en las actividades de verano que ellos disfrutan. Si a tu chica le gusta montar a caballo, por ejemplo, busca libros cuya trama principal sean caballos o historias relacionadas con caballos. Esto le dará un giro positivo a su experiencia con los libros y complementará mejor su tiempo libre.

#5 Sácale provecho a tu viaje familiar

Si la familia sale de viaje, lee con tu hijo un libro relacionado al destino de visita antes de salir. Haz un poco de research con ellos sobre el lugar y encuentren cosas que quieren hacer durante su visita.

#6 Lectura bajo el sol

Si llevas a tus chicos a un lugar como una piscina, la playa, un picnic o el zoológico, lleva un libro para tener un descanso con una lectura o dos durante el día. Después de un rato en el agua, tu pequeño lector puede disfrutar de 30 minutos en una silla cómoda o un flotador con libro en mano.

#7 Maratón de lectura

Crea un ‘summer reading challange’ donde desafíes a tus hijos y los premies cada vez que lean cierta cantidad de libros a la semana, al mes, cada dos semanas…ustedes deciden. Rétalos con preguntas que los hagan reflexionar, invítales a imaginar un final diferente o que desarrollen un nuevo personaje.

Lo importante es que los chicos cambien su visión de que los libros están relacionados a la escuela y que los tomen como una fuente de diversión y entretenimiento. Si buscas más consejos, no te pierdas estas recomendaciones de autor para criar a un lector.