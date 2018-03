Baja adhesión al paro docente en escuelas de Córdoba

Un relevamiento realizado por los medios de Córdoba Capital arrojó como resultado que es bajo el nivel de adhesión al paro docente y que el inicio de clases comenzó con cierta normalidad.

Según se pudo comprobar, fue bajo el nivel de acatamiento de los maestros en el Ipem 163 San Martín, el IPET 246 Amadeo Sabattini, Nuestra Señora del Huerto, Garzón Agulla, Víctor Ree, Juan Bautista Alberdi y San Buenaventura. En tanto que en el Alejandro Carbó durante la mañana, el primario no tiene clases, pero sí el secundario.

La directora del Juan Bautista Alberdi, dijo que en esa institución “no hay adhesión al paro”, y que los docentes fueron para evitar descuentos pese a que no están de acuerdo con la propuesta salarial.

“En realidad no adherimos a la propuesta salarial, pero todos los docentes necesitan del sueldo para revertir las necesidades. Los descuentos influyen”, manifestó.

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, comentó que las escuelas deben estar abiertas obligatoriamente y pidió que los padres y alumnos asistan a los colegios para informarse sobre cada situación puntual.

“Pedimos que los padres asistan a la escuela. Muchas veces piensan que no va haber clases y hay muchos docentes que si dictaran clases”, dijo el ministro.

“Tienen la obligación de abrir la escuela para que aquel docente que quiera trabajar, lo pueda hacer”, afirmó.

“La huelga es un derecho que se ejerce de manera individual y los docentes eligen adherirse o no”, agregó.

Por otro lado, confirmó que se le descontaran los días a aquellos docentes que se adhieran al paro y no asistan a dictar clases. “El día que no se trabaja, es día que no se paga”, señaló.

“Entregamos la propuesta completa el lunes pasado y por delante no queda nada. UEPC hará asamblea el miércoles para saber si la aceptan o no”, comentó, en referencia a la situación de la paritaria docente en la provincia.

Por su parte, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, comentó que las escuelas deben estar abiertas obligatoriamente y pidió a los padres y alumnos que asistan a los colegios para informarse sobre cada situación puntual.

“Pedimos que los padres asistan a la escuela. Muchas veces piensan que no va haber clases y hay muchos docentes que si dictarán clases”, dijo.

“Tienen la obligación de abrir la escuela para que aquel docente que quiera trabajar, lo pueda hacer”, afirmó.

“La huelga es un derecho que se ejerce de manera individual y los docentes eligen adherirse o no”, agregó.

Por otro lado, confirmó que se le descontarán los días a aquellos docentes que se adhieran al paro y no asistan a dictar clases. “El día que no se trabaja, es día que no se paga”, señaló.

“Entregamos la propuesta completa el lunes pasado y por delante no queda nada. UEPC hará asamblea el miércoles para saber si la aceptan o no”, comentó, en referencia a la situación de la paritaria docente en la provincia.

Fuente: Cadena 3