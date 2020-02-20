Brinkmann: EL I.S.P ofrece interesantes carreras presenciales y a distancia

En el comienzo del año educativo, el Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano propone interesantes carreras de carácter presencia y a distancia. Asimismo esta semana dieron comienzo los cursillos de ingresos para todos los interesados.
Comunicado
EL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO MANUEL BELGRANO YA ABRIÓ SUS PUERTAS PARA ESTE CICLO LECTIVO 2020. CONTAMOS CON UNA AMPLIA GAMA DE CARRERAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA.
RECIÉN ESTAMOS INICIANDO LOS CURSILLOS DE INGRESO.
CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES CARRERAS PRESENCIALES:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
TECNICATURA EN ENFERMERÍA Y TECNICATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE QUE SE ENCUENTRA CON BENEFICIO DE MEDIA
BECA!!!
APROVECHÁ ESTUDIAR EN EL INSTITUTO, NO PIERDAS UN AÑO MÁS!!!
AVENIDA SEEBER 317- T.E 03562-455170-455429