Desde el C.E 25 de Mayo de Brinkmann su Directora Viviana Rodríguez explicó que días pasados, personas desconocidas, ingresaron al establecimiento ocasionando desorden en algunas aulas, rotura de una ventana y de un reflector.

Fue personal auxiliar quien notificó de los hechos.- “Este tiempo de emergencia sanitaria ha tenido sus condiciones y formas, el no estar a diario en la escuela, trea estas consecuencias; personal de la escuela hace dos semanas observó cosas que no estaban en su lugar, se revisó todo el establecimiento, pero previo a esta situación apareció roto un reflector de la escuela, impactado por una piedra y un acondicionador de aire roto también; estábamos en alerta por eso, pero el desorden nos preocupó, donde una reja de la escuela fue forjada para poder ingresar, y fue así, lograron ingresar a la escuela y usaron un botiquín de primeros auxilios, y esos elementos aparecieron tirados en diferentes espacios de la escuela, y también en la ventana apareció un girón de tela que se colgó, como indicar de algo; no hay faltante, no hubo robo pero se dio aviso a la Policía Local para dar cuenta de lo sucedido; se revisaron alarmas, su funcionamiento, y ante lo ocurrido tomar cartas en el asunto; por tal motivo se tomaron decisiones internas para poder asegurar aun más la institución educativa, necesitamos reforzar la seguridad en la escuela; y tenemos personal auxiliar que constantemente monitorean la escuela”.-

Asimismo Rodriguez contó “no sabemos quienes pudieron haber ingresado y la policía aun no ha dado mayores precisiones, de todos modos la primera impresión que tengo es que se trata de personas con algunos problemas en adicciones, por lo que encontramos en el lugar, por lo que se usó…”.- “No pienso que sean niños…”.-

Audio: Directora Rodríguez

Sobre Pre inscripciones 2021

Rodríguez informó que a través del Ministerio de Educación, desde el 2 hasta el 15 de noviembre próximos estarán abiertas las preinscripciones web para ingresantes al nivel inicial, 1° grado de la escuela primaria y 1° año de la secundaria común, en escuelas del sector estatal.

El trámite se hará mediante un formulario digital al que se accederá por el portal de Ciudadano Digital (CIDI Nivel 1), y que tendrá como nombre Preinscripciones escolares 2021 donde la persona responsable del alumno a inscribir completará, con carácter de declaración jurada, los datos filiatorios solicitados y elegirá, en orden de prioridad, cuatro opciones de instituciones educativas de acuerdo a su conveniencia. También deberá elegir las opciones de turno, si las hubiere, o si le es indistinto.

¿Aún no tenés tu cuenta de CIDI y no sabés cómo hacerlo? Ingresá acá

Culminado el plazo para la preinscripción como aspirantes, se realizará el proceso de designación de acuerdo a las vacantes de cada establecimiento educativo y según los siguientes criterios:

Determinación de la cantidad de vacantes en función de la matrícula inicial 2020.

Primer orden de prioridad a los aspirantes que tengan hermanos en la institución seleccionada.

Segundo orden de prioridad para quienes provengan de instituciones educativas asociadas o que pertenezcan a la misma unidad académica.

Tercer orden de prioridad para quienes tengan domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada.

Y cuarto orden de prioridad para el resto de los aspirantes. En este último caso, las vacantes se sortearán por un proceso aleatorio certificado por un organismo externo especializado.

Finalmente, el lunes 30 de noviembre se informará el resultado a los aspirantes a través de los canales establecidos en el portal de CIDI. Ese mismo día, además, se informarán las listas de resultado a las instituciones y autoridades correspondientes a través del Sistema de Gestión de Estudiantes, quienes continuarán con el proceso de matriculación definitiva.

En redacción.-

Fotos: