Córdoba definió cuál será su estrategia para controlar las faltas en el secundario

Si el estudiante registra 20 faltas, justificadas o no, el equipo directivo, preceptor y coordinador, notificarán a la familia sobre la situación de riesgo en que se encuentra el estudiante. Se labrará un acta, donde se definirán las tareas que el alumno deberá realizar para recuperar los contenidos perdidos.

Si el alumno llega a las 10 inasistencias, justificadas o no, se comunicará la situación al equipo directivo, quien citará a los padres y al alumno para firmar un acta compromiso de asistencia a clase.

Embarazadas y padres. No se computarán inasistencias a las estudiantes embarazadas y se diseñará el acompañamiento pedagógico virtual. A los alumnos varones que acrediten el nacimiento de un hijo no se les computarán hasta tres días de inasistencia.

Por eso se modificó el régimen de asistencias y de puntualidad. Como Estudiante en Trayectoria Escolar Asistida, el alumno podrá retomar el cursado habitual (cumpliendo con instancias de recuperación de aprendizajes no alcanzados en las tutorías previstas por la escuela) y acreditará los conocimientos en coloquio. De lo contrario, podrá cursar todas las asignaturas con asistencia virtual y apoyo a distancia para rendir, luego, en coloquio.

En este tiempo se fue distorsionando el concepto de asistencia bajo la idea de que había que garantizar la inclusión. Y, a veces, la inclusión se comprende en un sentido no adecuado y es permitir que vaya a la escuela cuando tenga ganas, pero lo importante es que venga o que aprenda más o menos lo importante , pero que esté. Y la verdad es que ese modo de pensar la inclusión es una inclusión excluyente, lo que tengo que garantizar es que venga todos los días, que aprenda lo que tenga que aprender”, apuntó la funcionaria a La Voz, que anticipó la reforma en su edición del 21 de diciembre pasado.

Las faltas de los estudiantes secundarios hace tiempo que son un problema en el país. En Córdoba, en particular, todos los años se solicitan cientos de pedidos de excepción para ampliar el límite de las inasistencias permitidas (en los colegios privados la reincorporación suele costar el equivalente al arancel mensual).

Parte de un plan

El control de ausentismo es una parte central de la reforma educativa para el secundario que también incluye el cambio de que se tendrán que aprobar las asignaturas con 7 (actualmente, con 6), el promedio será anual y el ciclo lectivo se dividirá por semestres (hoy es por trimestres).

La repitencia, por su parte, será una “situación límite” a la que se llegará después de tener numerosas oportunidades para adquirir los saberes.

En un principio, el borrador planteaba eliminar la repitencia –es decir, el recursado de todas las materias del año no promocionado– bajo el argumento de que es la antesala del abandono escolar.

La propuesta, ya desechada, dejaba en manos de un claustro docente la decisión de promocionarlo o no, aun con más de tres materias pendientes.

Pero la iniciativa fue rechazada por los directores de escuela consultados, por considerarla ambigua y riesgosa, plausible de reclamos por parte de los padres.

Así como habrá más exigencias, también habrá más facilidades para que el alumno incorpore los saberes mínimos. No habrá cambio en el plan de estudios –es decir, continuarán las mismas asignaturas y orientaciones–, pero se propiciará el trabajo interdisciplinario y el seguimiento de las trayectorias de los alumnos. Entre otros puntos, el de las inasistencias.

En cuanto al nuevo umbral del 7, que vuelve más exigente la formación, se previó que quienes no lleguen a esta calificación deberán rendir coloquio en diciembre y, si tampoco logran acreditar el conocimiento, rendirán examen en febrero, sólo con el profesor de la materia y no con un tribunal, como hasta ahora. Si aun así no aprueban, la materia quedará “previa” para el turno siguiente.

Habrá dos instancias de recuperación y la nota válida será la de la evaluación que acredite que sabe la materia; es decir, que no se promediará con las notas anteriores. Por ejemplo: si un alumno obtiene 4 en una prueba va a recuperatorio; si en esta instancia se saca 8, esa será la nota final y no 6, que resultaría de promediar ambas notas.

“Para los saberes pendientes, el profesor debe dar otra oportunidad con estrategias diferentes para que el alumno vuelva a ser evaluado. Proponemos hasta dos oportunidades de recuperación. Si el alumno da cuenta de que aprendió, la calificación que se toma es esa y se anula la anterior. Si desaprobó con 4, lo aprende y saca un 10, se anula el 4 y tiene un 10. De lo que se trata es de que lo sepa, no que haga cálculos aritméticos”, subrayó Provinciali.