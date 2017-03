Docentes: cayó la adhesión al paro

Las diferencias entre el Gobierno y el gremio docente provincial (UEPC) quedaron reflejadas en los índices de acatamiento a las primeras 24 horas del paro de 48 horas, que finalizará hoy. Para la Provincia, el nivel de adhesión fue sólo del 21 por ciento, contando escuelas estatales y privadas.

Desde la otra vereda, la UEPC informó que la ausencia de docentes en la aulas llegó al 70 por ciento.

Más allá de los números, la realidad marca que el acatamiento fue menor al de la huelga del 6 y 7 de marzo pasado.El ministro de Educación, Walter Grahovac, habló del nivel de adhesión. “Es evidente que la estrategia del gremio no es la adecuada. El Gobierno comparte el anhelo de los docentes de ganar más, pero los números tienen un límite”, dijo el funcionario.

Por su parte, Juan Monserrat, titular de la UEPC, hizo una lectura lineal. “La asamblea provincial es soberana y decretó un paro por unanimidad. Ese fue el mandato de los docentes. Después, cada uno tiene libertad para hacer lo que quiere”, dijo el gremialista.

En este contexto, la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, convocará para dialogar mañana o el lunes nuevamente al gremio.

Con las negociaciones empantanadas, por ahora, Grahovac descartó una suba por decreto. “Aspiramos a llegar a un acuerdo con el gremio. Por ahora ni se analizó dar un aumento por decreto. Sería la última posibilidad y esperamos no llegar a esa instancia”, dijo el ministro.

Grahovac trata de no volar todos los puentes con el gremio, pero disparó algunas críticas. “La UEPC se encerró en un 25 por ciento de incremento, cifra a la que es imposible llegar para el Gobierno. Les damos la posibilidad de la cláusula gatillo para proteger a los salarios si la inflación es más alta de lo previsto. No se entiende una postura tan cerrada”, dijo el ministro.

Monserrat, en tanto, no ve tan lejos la chance de una suba por decreto. “Me parece que el Gobierno está trabajando para dar un aumento por decreto. No brindan alternativas. Ofrecieron un 19,5 por ciento y sin posibilidades de algo más. Además, no respetan actas que se firmaron en 2015”, sentenció el sindicalista.

Recaudación en alza. Aunque el Gobierno lo mantiene en reserva, trascendió que la recaudación provincial propia de febrero experimentó una sensible alza. El aumento habría superado el 60 por ciento, respecto al febrero de 2015. Fue fuerte el impacto por el pago electrónico.