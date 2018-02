Docentes y Gobierno retoman negociaciones por los salarios

Los docentes de la provincia de Córdoba retomarán este lunes las negociaciones con el gobierno para determinar el incremento salarial para 2018. Días atrás el gobernador Juan Schiaretti, si bien no habló de porcentajes (el gremio pide un 20%), garantizó la cláusula gatillo.

La secretaria general de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) seccional San Justo, Fabiana Nocco, dijo: “Con el gobierno provincial pasamos a un cuarto intermedio para el lunes al mediodía y todavía no tenemos ninguna propuesta. No podemos hablar de un porcentaje fijo lo que nosotros sí decimos es que se garantice la cláusula gatillo que el gobernador dijo que lo va a mantener y además no perder poder adquisitivo del salario que Schiaretti también afirmó que iba a proteger”.

Asimismo, aclaró que la propuesta que se realice luego “deberá ser discutida con los compañeros” y serán ellos quienes decidan “si aceptan o no”.

Disyuntiva

Nocco también resaltó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO que el salario de un docente que recién se inicia está por debajo del mínimo fijado por el Indec (16.973,83): “El salario de un docente que recién se inicia en la carrera es bajo, lo cual obliga a que algunos tengan que trabajar en distintos colegios y tomar más horas porque su salario está por debajo del establecido como mínimo según el Indec para no ser pobres. Lo cual se hace casi imposible”.

Escenario nacional

La dirigente gremial además se refirió a un posible paro el próximo 5 y 6 de marzo. “Si Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República) lo convoca lo vamos a discutir pero nuestra asamblea departamental en la última reunión de diciembre dijo que si el gobierno nacional seguía negándose a cumplir las leyes de la paritaria nacional docente y la ley de financiamiento educativo, íbamos a empezar el año con conflicto. Es decir que lo que podría suceder el 5 y 6 nuestra asamblea prácticamente ya lo votó”.

Esta es una “lucha de los docentes” de hace dos años para que “se respeten esas dos leyes, algo que no se está cumpliendo”.