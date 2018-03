En busca de la canción del Centenario del Centro Educativo José Seeber 

El Centro Educativo José Seeber dieron a conocer las bases del Concurso que organiza la institución para componer la Canción del Centenario del Colegio.

De acuerdo al o informado podrán participar en este concurso todos los Ex Alumnos, Ex Docentes del Centro Educativo José Seeber, Ex Nacional Nº 149 y Comunidad en general.

La canción ganadora se dará a conocer en la gran cena que se realizará el día 21 de abril mientras que los interesados en participar podrán consultar las bases y condiciones en el Centro Educativo José Seeber, comunicándose al teléfono (03564) 450899.