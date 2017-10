Fassetta explicó la situación que atraviesa el Centro Universitario San Francisco

Miles de jóvenes preocupados por el CUSF, peligra la apertura de las inscripciones 2018 en el Centro Universitario San Francisco.

Mañana jueves 12 de octubre los estudiantes realizarán un abrazo simbólico al edificio.

Días atrás el intendente Ignacio García Aresca aseguró que no permitirá que “se cierren las carreras del Cusf” y hoy miércoles en Capital Federal se realizaron gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación que tendrán el objetivo de garantizar el inicio de las carreras en el ciclo lectivo 2018.

Luego de que la Universidad Nacional de Villa María (Unvm) -de quien depende el Centro Universitario San Francisco- informara que “todavía no está firme” la continuidad del Cusf para el próximo ciclo lectivo, ya que peligra el financiamiento de las nuevas cohortes de parte de la Nación, lo que volvió a encender luces de alarma ante la posibilidad de que se deje sin efecto el ingreso de nuevos alumnos a las carreras que allí se dictan.

El Coordinador del CUSF Lic. Germán Fassetta habló con Universal Medios y sostuvo que “debemos aclarar, para no confundir que los alumnos que ya estén cursando en el Centro NO tienen comprometida su continuidad, se garantiza hasta el final de la carrera, acá lo que está en discusión son las inscripciones para el ciclo 2018, porque la Universidad de Villa María abrió sus inscripciones en en mes de junio en cada una de sus sedes, menos en San Francisco, se presentó un presupuesto para el próximo año pero no hubo respuesta respecto a eso”.

Fassetta agregó que este jueves 12 de octubre los estudiantes realizarán un abrazo simbólico al edificio de la institución en calle Trigueros desde las 16:30hs. Para el viernes se realizará una asamblea con la visita a San Francisco de autoridades de la Universidad de Villa María.

