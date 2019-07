¿A hablar se aprende hablando? Cuál es la mejor manera de fomentar la adquisición del lenguaje en los niños

Los chicos usan distintos recursos para comunicarse antes de poder usar palabras. Marcan lo que quieren o lo que no quieren con gestos o señalándolo y la mejora manera de incentivar que esos gestos se transformen en palabras, es mostrándole que les entendimos y nombrar lo que ellos todavía no pueden nombrar. Es muy común que el adulto le diga que no le entiende, o le exija que nombre lo que quiere para dárselo, pero esto lo que genera es frustración, el niño hace un esfuerzo comunicativo que no alcanza y esto hace que disminuya la intención comunicativa. Por ejemplo, si señala el agua y uno entendió que está pidiendo eso, lo aconsejable es poner en palabras lo que él no pudo, en este caso sería “¿querés agua?”, “tomá el agua”, siempre hablando lento y pausado.