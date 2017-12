Introducción de “POSTALES DEL SIGLO 21” el nuevo libro del analista Iván Ambroggio

A continuación compartimos la introducción de “POSTALES DEL SIGLO 21” el nuevo libro del analista político Iván Ambroggio junto al ex Canciller Rafael Bielsa. Temática: política internacional. Editorial: Tinta Libre.

“Con la fractura del régimen universal post Segunda Guerra Mundial, la implosión de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, el fracaso escandaloso de la teoría del derrame de la década de 1990 y la transformación de las viejas guerras ideológicas, en guerras económicas y posteriormente en choques culturales –como lo había pronosticado el politólogo Samuel Huntington– se necesitaba un libro que diera cuenta de las peculiaridades del mundo actual. Las postales escritas que conforman esta obra, proponen una suerte de viaje reflexivo por los episodios más resonantes del mundo contemporáneo: desde los atentados en Francia hasta la consolidación del cambio climático como nueva amenaza a la seguridad internacional; desde la inequidad mundial y las favelas de Río, hasta la crisis política de Brasil y la situación del ex presidente Lula Da Silva; desde la llegada al poder de Donald Trump y Emmanuel Macron, hasta los bombardeos en Siria, la muerte de Fidel Castro y la violencia de las maras en Centroamérica; desde las relaciones civiles-militares en la Argentina, hasta el protagonismo del marketing político y el método científico en las campañas electorales modernas. Este álbum de postales mundiales, plantea el inicio de una cuenta regresiva para la civilización mundial, porque si ésta se mantiene pasiva observando cómo las metamorfosis del mundo actual consumen sus sueños, el camino será irreversible. La horizontalización de la política es un hecho irrefutable que coexiste con el rechazo por la universalización de los valores occidentales en distintos lugares del mundo y la apatía generalizada por la política y los políticos que caracteriza al hombre postmoderno. Los líderes mundiales emergentes deberán traducir sus discursos abstractos en sucesos concretos para lograr conquistar a la ciudadanía que hoy les da la espalda. Lo cierto es que los problemas sociales son cada día más variados y más complejos. En este contexto, con la convicción de observar el mundo con datos duros y quirúrgicos que superen las pasiones humanas basadas en meros fanatismos que sólo promueven más violencia y distancias obscenas con la verdad, el propósito de este material es exhibir datos y análisis para entender mejor el mundo que habitamos y que destruimos sin pausa. En estas páginas, el lector advertirá que las supuestas luchas en nombre de la humanidad, casi siempre son viles excusas que esconden –y buscan legitimar– fervientes y utilitarios intereses sectoriales. El contenido aquí vertido revela los olvidos selectivos de algunos, que prefieren esconder los problemas sociales que aquejan a centenares de millones de personas dispersas alrededor del planeta. No es menos cierto, que las sociedades están adulteradas por evocaciones tendenciosas, selectivamente tergiversadas, que merecen ser contrastadas con verificación empírica. Soy un ferviente defensor del método científico para explicar los fenómenos sociales. Esto exige la carencia de temor de vivir a contramano de la opinión mayoritaria. Este libro no busca generar amigos; su único objetivo es exhibir la realidad al desnudo, asumiendo los costos que esto implica.

Hay rincones del planeta donde la gente es asesinada a canilla libre, sitios donde se escucha un discurso hipócrita sobre la corrupción pronunciado por bocas con escasa talla moral, lugares donde el narcotráfico rompe tabiques a mansalva y le roba los sueños y las ganas de vivir a muchos pibes, y espacios en los que el terrorismo mancha con sangre las calles y los días de mucha gente. La llegada de los denominados “outsiders” de la política, los vaivenes ideológicos que acontecen en todos los continentes, los intereses geopolíticos, la inconstancia de la opinión pública y el protagonismo del marketing político, son algunas fotos que coexisten en una extensa y dinámica película mundial, y que merecen ser divulgadas y desmenuzadas mediante un análisis crítico y reflexivo. Es probable que en lo inmediato no haya cambios profundos estupendos ni milagros que transformen, en fracciones de segundos, epidémicas lágrimas en ostentosas sonrisas universales. Lamentablemente, las tendencias indican que la vida, para muchos, se pondrá más difícil. Quizás Thomas Malthus tenía razón cuando plasmó su visión pesimista de la historia en su Ensayo sobre el principio de la población, en el año 1798, en el que afirmaba que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos sólo aumentan en progresión aritmética, por lo que llegaría un día en el que la población será mayor que los medios de subsistencia, si no se emplean medios preventivos y represivos. Tal vez, el economista inglés no hizo otra cosa que anticipar lo que vendría, de una manera cruel y cuando nadie quería escucharlo. El mundo está repleto de sutiles ciudadanos silenciosos que esperan, en las orillas de los mares, que las olas les acerquen botellas con soluciones mágicas de vida en su interior. Y esto, duele decirlo, es improbable que suceda.

El lector a esta altura seguramente ya advirtió, que a quien escribe este libro, nada de lo humano le es ajeno. Soy una extraña mezcla de empirirismo con humanidad. Aún no sé si soy un exigente sencillo o un sencillo exigente. Tal vez esto dependa de mi formación, del lugar de donde vengo y de los pasos que elegí dar en mi vida. Escojo no ser socio del silencio y repudio la resignación como método de vida. Con los ojos atentos y los miedos bien dormidos, elijo la acción, el estudio, el trabajo y el esfuerzo para entender mejor los sucesos sociales. En el mundo abundan ejemplos de sangre, sudor y llanto. Y en algunos rincones de la Tierra, existen grupos que liberan el resentimiento contenido. Es interesante sobrevolar el mundo contemporáneo, tomando fotos que ilustran las penas y glorias de los distintos pueblos. Los actores protagonistas del mundo actual deben ser conscientes de que lo que denominan “mal” suele seducir a grandes colectivos de personas que se sienten olvidadas, postergadas y excluidas por un sistema que elige mirar otra película. Los intentos por aniquilar a ISIS, por ejemplo, no lograrán la ansiada paz mundial. El rompecabezas global es bien difícil de armar en armonía. “Postales del Siglo 21”, es factible que sobreviva el paso del tiempo, por la objetividad, el coraje y la rigurosidad científica con la que analiza cada fenómeno social. A contrapierna y sin buscar ninguna aprobación del “círculo rojo”, este trabajo intenta explicar los temas que más le duelen al mundo. Los retratos escritos aquí vertidos, son enérgicos gritos de libertad que no se rinden ante el statu quo reinante”.

El autor de libro, Iván Ambroggio (oriundo de Freyre) es Analista de política internacional especializado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington; Consultor político, Director académico y Profesor Titular del Diplomado en Gestión de Gobierno de la Universidad de Belgrano. Postales del Siglo 21 es su tercer libro sobre fenómenos globales.

