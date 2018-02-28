Jardín Manuel Belgrano: Arranca el año de su aniversario con reformas

Con vistas al nuevo ciclo lectivo, la Fundación Social y Cultural San Jorge anunció la concresión de importantes obras edilicias, llevadas a cabo en un año muy especial: el 60º Aniversario del Jardín de Infantes.
Comunicado
FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN JORGE
REMODELACION TOTAL DEL EDIFICIO DEL JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO.
SE REFACCIONARON MAS DE 300 METROS CUADRADOS, SE CAMBIARON PISOS, SE CONSTRUYERON SANITARIOS NUEVOS, SE DISEÑARON Y REDECORARON TODAS Y CADA UNA DE LAS AULAS, PARA OFRECERLES A NUESTROS ALUMNOS TODAS LAS COMODIDADES, ADEMAS ESTE AÑO SE INCORPORARAN NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE SE HA AMPLIADO EL HORARIO DE INGRESO DE LOS ALUMNOS (DE MANERA OPCIONAL) PARA QUE LOS PADRES CUENTEN CON LA COMODIDAD DE DEJAR A SUS HIJOS MINUTOS ANTES DE REALIZAR SUS LABORES HABITUALES, PARA ELLO DOCENTES LOS RECIBIRÁN A PARTIR DE LAS 7.45 HS.
PROXIMAMENTE DAREMOS A CONOCER LA FECHA DE REINAUGURACION.