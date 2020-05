Julio Firmani forma parte de Proyecto Europeo que se aplica en Escuelas de Educación Primaria

Según nos cuenta Julio, fue invitado para integrar el equipo Barcelona del PATH. El tema en cuestión es “PREVENCION DE LAS ADICCIONES MEDIANTE LA EDUCACION EMOCIONAL”.

En la fotografía que acompaña la nota, aparece junto al Dr. Robert Roche en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Detalles del Proyecto

PATH es un proyecto europeo que actualmente se aplica en escuelas de educación primaria e infantil en Cataluña, Ostrava (Chequia) y Caserta (Italia).

Somos un equipo interdisciplinar que colaboramos desde la Universidad Autónoma de Barcelona LIPA NET con maestras de escuelas de educación infantil y primaria.. Junto con escuelas y expertos de Italia y Chequia estamos probando un programa educativo, modular para prevenir las adicciones desde edades tempranas.

El Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada (LIPA) de la UAB participa en la iniciativa PATH, un proyecto europeo de innovación educativa para educación infantil y primaria que tiene como objetivo prevenir de manera temprana las adicciones. Para ello, el proyecto relaciona las neurociencias con el autocontrol, las emociones y la prosocialidad.

Lleva a cabo un programa de microcápsulas educativas en neurociencias que fomentan, sobretodo, el autocontrol, e integran educación emocional con comportamientos prosociales (solidarios, de ayuda, empatía, dar y compartir).

Coordinación PATH Barcelona

Mar Badia. Doctora en Psicología del Aprendizaje humano por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora del Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la UAB. Su carrera científica y profesional se ha relacionado específicamente en ámbito de la disciplina escolar, la mejora de la docencia, y las dificultades del aprendizaje. Forma parte de diferentes proyectos de investigación de carácter competitivo, subvencionados por la Unión Europea, y ha obtenido ayudas y becas para la realización de estancias en el extranjero, concretamente para ir a Glasgow University, Oxford University, Edimburgh University, Aberdeen University. A nivel estatal también ha realizado una estancia en la Universidad de Cantabria. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, así como participado en diversos congresos. Investigadora Principal del proyecto PATH

Mayka Cirera. Doctora y Máster en Psicología de la Comunicación. Psicóloga y profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación – UAB. Especializada en liderazgo prosocial. Se especializó en Comunicación Interpersonal en University of Reading (Inglaterra) y Comunicación Intercultural en University of Technology of Sydney (Australia). En LIPA ha desarrollado planes de intervención en organizaciones para promover la Comunicación de Calidad. En LIPA le agrada identificarse como embajadora prosocial. Se responsabiliza especialmente de la difusión de la prosocialidad en ámbitos interpersonales y grupales.

Selene Condor Novoa. Licenciada en Educación. Máster en Docencia Universitaria de la Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. Postgrado en Comunicación: Sostenibilidad, Salud y Cultura en Escuela Postgrado de Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora universitaria con amplia experiencia en asistencia a organizaciones educativas. En PATH es una de las expertas que colaboran en la aplicación del proyecto en educación primaria.

Pilar Escotorin. Doctora en Psicología de la Comunicación. Licenciada en Comunicación social, periodista y profesora de lengua y literatura hispánica. Ha ejercido la docencia en educación secundaria y universitaria. Se ha especializado en comunicación interpersonal prosocial. Ha ejercido la docencia universitaria en Ciencias del Lenguaje en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile y en Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Barcelona. Conferencista internacional en liderazgo positivo y buen trato. Ha realizado como Consultora en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Italia, Alemania y España conferencias y “workshop” sobre comunicación interpersonal y comunicación de calidad prosocial. Coordinadora y autora de Proyectos internacionales.

Julio Firmani. Asesor pedagógico internacional. Director del Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano” de Brinkmann. (Córdoba, Argentina). Profesor de Filosofía, Ciencias de la Educación. Profesor Bachiller en Teología y Ciencias Sagradas. Instituto Salesiano de Teología dependiente de la Inspectoría “Nuestra Señora del Rosario”. Resistencia. (Chaco, Argentina). Experto en Evaluación de la Gestión, la Enseñanza y el Aprendizaje. Licenciado en Educación con Orientación en Gestión Institucional. Especialista de Nivel Superior en Políticas y Programas Socioeducativos. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires. Se ha especializado en Desarrollo Infantil y Potenciación de la Inteligencia (Método Neuropoint) en la Universidad Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. La Habana. (Cuba). Actualmente Doctorando en Educación en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Actualmente se desempeña en el Programa Provincial Aprendizajes entre Docentes y Escuelas y en los Equipos Profesionales de Acompañamiento Escolar (EPAE). Sede: Morteros. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (Argentina) y es Coordinador de la Consultora Fortis. Córdoba. (Argentina).

Teresa Jové. Maestra de Educación Primaria (UB). Trabaja actualmente en la Escuela Vila Parietes de Parets del Vallès. Su experiencia laboral se divide, a partes iguales, el trabajo en el mundo de la empresa y el trabajo en el ámbito escolar. Cuando trabajaba en el sector industrial se formó en lo que empezaba a implantarse en ese campo, la Inteligencia Emocional y dedicó esfuerzos a demostrar los beneficios que aportaba la buena salud emocional en el rendimiento de los trabajadores. No ha dejado de trabajar en la misma línea dentro del ámbito escolar. Ha participado en el curso Training for Trainers en Caserta dentro del proyecto europea PATH y coordina la implementación del proyecto en educación infantil y primaria de la Escuela Vila Parietés además de ser una de las maestras que implementarán el programa en primaria.

Montserrat Pérez Márquez. Es maestra de educación infantil (UAB) y trabaja actualmente en la Escuela “Les Seguidillas”, de Badia del Vallès, Barcelona. Tiene un postgrado en Trabajo Corporal Integrativo (TCI) en l’INEFC. En PATH es una de las maestras expertas que colaboran en la aplicación del proyecto en educación infantil.

Robert Roche. Profesor de la UAB desde 1972. Materias: Psicología de la Pareja y de la Familia, Optimización Prosocial, Comunicación de Calidad y Prosocialidad, Optimización prosocial de las Emociones, Actitudes y Valores, y Practicum de Desarrollo y Educación (inserción del psicólogo en centros educativos y organizaciones sociales). Desde 1982 estudioso de los comportamientos prosociales. Entre los primeros introductores en lengua española, italiana, eslovaca y checa del concepto, estudio, optimización y difusión de la prosocialidad. Asesor de los Ministerios de Argentina y Eslovaquia en los currículums de Ética para la escuela primaria y secundaria. Autor de libros y artículos. Dos de ellos con difusión en todas las escuelas argentinas y eslovacas. Inspirador, director, asesor o promotor en decenas de Programas de Intervención Prosocial en España, Italia, Eslovaquia, República Checa, Croacia, Macedonia, Ucrania, Cuba, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia. Ha impartido más de cien cursos, seminarios o workshops en estos países.

Maria Soler. Coordinadora PATH BARCELONA. Psicopedagoga y maestra de educación primaria, especialista en necesidades educativas específicas (UAB y UB). En su trabajo final del máster en psicopedagogía, realizó un trabajo de campo de investigación en el tratamiento de la diversidad en las aulas de diferentes centros de referencia de los Países Bajos. Actualmente, aparte de trabajar en la escuela-cooperativa “Espill”, de Manresa, colabora con el equipo LIPA- UAB participando como Project Assistant del proyecto Europeo PATH -Prevención de las adicciones a través de la educación emocional- (Nº de referencia: 2018-1-IT02-KA201-048318). Asimismo, también participó con LIPA-UAB, en el año 2017 en el Proyecto Europeo EBE-EUSMOSI como líder de docentes de diversas escuelas de Cataluña en la aplicación del Programa PROSEL, del que se han hecho varias publicaciones.