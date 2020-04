La infancia en cuarentena: de qué manera afecta el encierro a los más chicos y cómo explicarles lo que ocurre

Rossetto, en tanto, consideró que esta situación “no los va a afectar, y que incluso hay muchos niños que están teniendo por primera vez la oportunidad de tener a su mamá o a su papá (o a ambos) muchos días seguidos dentro del hogar y eso les da mucha seguridad, a pesar del caos, del desborde y de que es un momento que de romántico no tiene nada”. “La incertidumbre, la angustia y la preocupación están más del lado del adulto y deben estar del lado del adulto; en los niños hay que tratar de llevar la situación hacia lo lúdico, hacia la recuperación de un momento de hogar y de contacto con sus padres que probablemente durante la vida en general no haya oportunidad de una convivencia tan íntima, tan estrecha y tan cotidiana”, consideró, al tiempo que insitió en que “siempre y cuando los padres, pese al desborde y a lo imprevisto y angustiante de la situación no se muestren absolutamente fuera de eje delante de ellos, la situación no debiera afectarlos”.