Morteros: Realizan capacitaciones en centros de apoyo educativo Reviewed by Momizat on Feb 08 . La Secretaria de Educación y Familia realizando una serie de capacitaciones en los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil: Pacari, Mundo Mágico y Rayito de So La Secretaria de Educación y Familia realizando una serie de capacitaciones en los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil: Pacari, Mundo Mágico y Rayito de So Rating: 0