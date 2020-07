Ramallo: Acto patrio y la vuelta a clases presenciales pos pandemia

Se cumplen 204 años de la Declaración de la Independencia. En Contacto con TDN, Canal 10, el Director Ariel Ramallo informó que este jueves 9 de julio 10:30hs se llevará a cabo el Acto virtual que organiza el IPETYM 262″Dr.Belisario Roldán.

Dado el contexto de pandemia el acto se podrá seguir desde los medios locales y redes sociales del colegio. “Invitamos a todas las familias a sumarse desde los hogares, será un acto muy simple con las palabras del Dr.Gustavo Tevez y mías; acompañaran pocas autoridades e izaremos la Bandera Nacional…”.-

En cuanto al regreso a clases, Ramallo sostuvo “aun no tenemos nada definido, si bien los protocolos fueron aprobados para poder volver no sabemos nada oficial, lo próximo serán las vacaciones de julio, un parate para profesores y alumnos; lo cierto es que aún no se sabe exactamente cuándo será el regreso de los chicos y las chicas a las aulas, sí hay una certeza, la escuela no será la misma después de la pandemia”, sostuvo. “Los desafíos que tenemos son muchos, pero debo destacar el enorme trabajo de profesores, el equipo de trabajo que hizo que cada alumno pueda tener su material de estudio para poder seguir trabajando, los alumnos no están en igualdad de condiciones, no todos acceden a internet para poder seguir, así que se sigue trabajando para todos…”.-

“Si hay algo que nos mostró la emergencia de la educación en la pandemia es la necesidad de universalizar el acceso al mundo digital de los niños y adolescentes . Cerrar la brecha digital, sin embargo, va más allá de la necesidad de que las familias tengan conectividad y dispositivos en sus hogares. Requiere, también, garantizar ese acceso para los docentes , profundizando al mismo tiempo su formación, para que puedan diseñar experiencias de aprendizaje a distancia con sentido y motivadoras, y aprovechar el potencial de plataformas y recursos digitales para complementar la presencialidad”.

Sobre exámenes previos

Ramallo sostuvo “no tenemos nada definido, estimamos que para poder rendir materias pendientes habrá que aguardar hasta noviembre-diciembre, antes seguramente que no; esperamos novedades para poder informarlas…”, finalizó.-

