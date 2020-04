Rosina: “Seguimos dando contenidos y escucharemos a las familias que tengan dificultades en pagar cuotas”

Desde esta semana Mutuales de la ciudad comenzaron a funcionar para cobro de varios servicios. Entre ellos se puede efectuar el pago de cuotas del Complejo Educativo Padre Jorge Isaac. Así lo informó a TDN, Canal 10, la Dra. Nadia Rosina, desde la Fundación Social y Cultural San Jorge.

Rosina sostuvo que “es justo que se pague la cuota del colegio ya que seguimos funcionando, llegando a cada alumnos mediante docentes, profesores y el trabajo de las familias; se dispone del cobro en la Mutual de Tiro Filial San Jorge, de acuerdo a la terminación de DNI, 0 y 1 fue ayer lunes; hoy 2 y 3; miércoles 4y 5; jueves 6 y 7; viernes 8 y 9”.-

Los horarios disponibles de 8 a 12 horas de acuerdo a la terminación del documento de los interesados.

Agregó “atenderemos los pedidos sobre todo de aquellas familias que dejaron de percibir ingresos por la cuarentena, que tengan dificultados para el pago, sabemos contemplar situaciones, en tiempos muy dificiles, cada uno de ellos pueden contactarse conmigo y estaremos dispuestos a escucharlos…”. “Apelamos a la solidaridad y a la responsabilidad. Entendemos que hay muchos padres que no pueden afrontar los gastos porque son monotributistas, pequeños comerciantes o trabajadores informales. Comprendemos esa situación y a esas familias las vamos a ayudar” sentenció. “La Fundación está muy bien, sólida para poder enfrentar estas situaciones, es un trabajo fuerte y constante de todo el equipo que me acompaña, estoy orgullosa de la gente que me ayuda y forma parte de esto…”.-

Explicó que personal administrativo, maestranza, docentes y auxiliares recibieron sus sueldos en términos.

Sobre el calendario escolar sostuvo “esperamos no perder el año, sabemos que las autoridades provinciales tomaran las medidas necearias, pero nosotros venimos cumpliendo con el programa y educando a los alumnos, ellos sigue trabajando en cada área, se siguen dando los contenidos y más…”, finalizó.-

