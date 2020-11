Para Sadop, es “contradictorio” que haya actos de colación

Lo indicó Gerardo Bernardi, titular del sindicato de docentes privados en Córdoba. Serán opcionales y se realizarán entre el 9 y el 20 de diciembre.

“La aprobación de la realización de actos escolares es contradictoria. Primero por el esfuerzo que se hicieron estos meses para proteger la salud”, dijo Bernardi.

El representante de los docentes del sector privado indicó que también va en contra de las resoluciones del Consejo Federal de la Educación que definieron que el ciclo lectivo 2020 se terminará en marzo de 2021.

“Si no es obligatorio tampoco debiera serlo para docentes. Muchos están excluidos de la vuelta por la edad o enfermedad preexistente”, aclaró.

Los actos fueron autorizados por la Provincia y serán opcionales, no obligatorios y corre por cuenta de las escuelas la organización de los protocolos.

Comunicado Oficial:

SADOP exige una vuelta a las aulas responsable

Ante el inminente cierre del ciclo lectivo 2020 y la convocatoria a realizar actos escolares de

fin/cierre de ciclo de manera presencial SADOP exige un retorno a las aulas responsable.

“La salud de toda la comunidad es una responsabilidad muy grande, ponerla en riesgo ante el

covid-19 en un acto/encuentro no se condice con todas las precauciones que hemos venido tomando en

este sentido y durante estos últimos 9 meses. Nos preocupa la salud de los docentes, sabemos, y el

relevamiento nacional que publicamos meses anteriores lo ratifica, que la mayoría de las escuelas no

están preparadas/reacondicionadas para el cumplimiento estricto de los protocolos de prevención.”

Gerardo Bernardi, Secretario General de SADOP Seccional CÓRDOBA.

Acerca del acto, podemos decir que así como no se lo considera obligatorio para los alumnos

(evidentemente por el riesgo a contagio de covid-19) tampoco debería serlo para los docentes. El covid19 aún no es considerado una enfermedad profesional, reclamo que venimos reiterando para que las

ART cubran su tratamiento. Cada escuela deberá cumplir con un protocolo, sería importante que se

constituyan inmediatamente comisiones mixtas (ministerio, personal especializado, empleadores) con la

obligatoria presencia de SADOP para crearlos y acondicionarlos a cada instituto.

Los empleadores tendrán en esto la responsabilidad de: por un lado acondicionar los espacios,

por otro desinfectarlos correctamente y proveer los elementos de protección personal (alcohol,

tapabocas/barbijos) y controlar estrictamente que se cumplan las condiciones que exigen los protocolos.

Finalmente desde SADOP apostamos a una vuelta a las aulas de manera responsable y sin

riesgos para los docentes por ello solicitaremos a DGIPE (Ministerio de Educación) y al Ministerio de

Trabajo que nos reporten los colegios que presentaron protocolos para su aprobación en pos de

colaborar con su control y cumplimiento asistiendo a nuestros compañeros representados.