Schiaretti: “No tiene sentido una Paritaria Nacional Docente”

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que no tiene sentido alguno una paritaria nacional entre la Nación y los gremios nacionales docentes.

Schiaretti formuló declaraciones a la prensa, en el marco de una nutrida agenda de actividades en localidades del interior de la provincia.

Schiaretti remarcó: “Lo he dicho en innumerables oportunidades, no tiene ningún sentido una paritaria nacional entre el Estado nacional y los gremios nacionales docentes. No tiene ningún sentido porque el Estado nacional no tiene docentes a cargo y por ello no debe ser el que fije el salario de los docentes cordobeses”.

Destacó que “deben ser los gobernadores de cada provincia en negociación con los sindicatos representantes de los docentes de cada distrito”, quienes acuerden los incrementos.Y concluyó: “Fíjese el contrasentido: se decía que la paritaria nacional existía para garantizar que las provincias más chicas tuvieran un piso mínimo de salario docente. Ahora resulta que, al día de hoy, hay catorce provincias que acordaron su convenio colectivo, que son precisamente las provincias chicas, y las que todavía estamos en negociaciones somos las más grandes”.

Córdoba propuso a los docentes provinciales un aumento salarial que contemple la inflación del año más un 1,5%, aunque hasta el momento no llegó a un acuerdo.

Con ese mismo esquema, este viernes por la tarde la Provincia firmó el acuerdo con los representantes de los trabajadores de la Administración Pública y la Salud Provincial, contemplados en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).