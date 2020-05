Trotta: “Las clases volverán a la normalidad cuando haya una vacuna”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, indicó que las clases no volverán a la normalidad hasta que se encuentre una vacuna o una solución definitiva a la pandemia de coronavirus.

“Las clases no vuelven con normalidad. Tiene que haber un distanciamiento social. Estamos proyectando que puedan retornar después de las vacaciones de invierno, pero tenemos que cumplir no sólo con el cuándo, sino con el cómo. En los países europeos regresan de manera escalonada”, dijo.

En ese sentido, el funcionario subrayó: “Hasta que no haya una vacuna, las escuelas no van a ser las mismas que en marzo de este año: habrá que tomar recaudos relacionados al distanciamiento social, al ingreso a la escuela, a cómo compartimos los espacios comunes y cómo se trabaja dentro del aula”.

“Se espera que durante los próximos seis meses o un año tengamos un sistema dual, por momentos en nuestros hogares y por momentos en la escuela. Todo nos hace suponer que hasta que no haya una solución definitiva para el coronavirus, será una regla para los sistemas educativos del mundo”, señaló.

Y aclaró: “No es la unificación de calendarios, lo que vamos a tener que hacer es reorganizar la propuesta pedagógica y los contenidos, intensificar ciertos aspectos, para garantizar los saberes. Una vez que volvamos físicamente a las aulas habrá que ver cómo ha sido este proceso de aprender a la distancia”.

“La evolución es siempre importante, pero no calificar con una nota tradicional, porque no estaríamos calificando el aprendizaje del niño, sino al entorno socioeconómico, la colaboración de los adultos, el acceso a la tecnología, porque ningún niño aprende solo, ya que en el hogar emergen las desigualdades”, sostuvo.

En cuanto a las escuelas privadas, apuntó: “La principal preocupación fue la realidad de las familias que no pudieron hacer frente a las cuotas, ahora estamos viendo un cumplimiento de los compromisos asumidos por las cámaras, que no se cobre a los que están en situación económica compleja”.

“Tenemos un marco de preocupación por la situación que están transitando las escuelas de gestión privada; el Gobierno ha puesto en marcha el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y muchas escuelas se ha presentado”, explicó.

“Las que no tienen subsidios recibirán el beneficio para ser acompañados en el pago de salarios de docentes y personal no docente; y las que tienen subsidios van a recibir el beneficio, si son aprobadas, en el caso de la planta docente y no docente que ya no esté subsidiada”, aclaró.

Para cerrar, describió: “El escenario que estamos trabajando es la posibilidad de que las clases puedan volver escalonadamente en agosto; pero la decisión no es educativa, sino epidemiológica”.

Fuente: Cadena 3, WEB https://www.cadena3.com/