Tu Escuela en Casa incorporó nuevos contenidos

El portal educativo “Tu Escuela en Casa” suma materiales educativos y pedagógicos para trabajar desde casa y seguir haciendo escuela. Esta semana se incorporan contenidos de Inglés para distintos niveles, secuencias de Educación Física y propuestas integradoras.

Nivel Inicial

Para este nivel se suma el contenido “¡Piedra libre para crear!, ¡Hacemos esculturas!”,una propuesta integradora de Educación Artística y Lenguaje y Literatura que invita a los/as chicos/as a construir y modelar esculturas trabajando con diferentes materiales y herramientas.

Nivel Primario

En este nivel, para Segundo/Tercer Grado, nos encontraremos con “Ejercicios de apoyo con las manos y los pies”,un material de Educación Física para poner en movimiento el cuerpo utilizando la fuerza y resistencia de nuestras manos y pies.

Además, para Cuarto/Quinto/Sexto Grado está disponible “My home, my place”,contenido del área de Inglés que invita a observar aquellos lugares que habitamos, como el barrio o el pueblo, y aprender a describirlos y preguntar cómo son en inglés.

Nivel Secundario y Secundaria Técnica

Para este nivel se suman dos contenidos de Inglés. En el Ciclo Básico encontraremos “What do you think?”, una propuesta que plantea diferenciar hechos de opiniones relativos a la educación en casa y a distancia, permitiéndoles a chicos y chicas expresar sus opiniones sobre estos temas.

Para el Ciclo Orientado, en tanto, se puso a disposición “Real news or fake news” que aborda el concepto de fake news y el impacto que este tipo de noticias tiene en nuestra vida diaria. Un material para leer y trabajar vocabulario en inglés sobre este tema.