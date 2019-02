UTN: No descartan expulsar a alumnos que plagiaron tesis

A dos semanas del fallo de la Justicia de San Francisco que involucró a dos ex-estudiantes de la UTN de San Francisco por plagio en su tesis de grado, desde la casa de altos estudios aseguraron que aún no fueron notificados oficialmente de esa resolución judicial.

En tanto, el juez fijó un plazo de 15 días para que la Facultad Regional dicte el acto administrativo a través del cual declare la nulidad de la tesis en cuestión “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

De todas maneras, en caso de que el fallo quede firme, se adelantó que los exalumnos involucrados podrán ser sancionados hasta con la destitución de la propia facultad.

El decano Alberto Toloza explicó que “a la universidad nada ha llegado como sentencia firme, más que la noticia periodística de que algo va a llegar pero esto no ocurrió hasta el momento”.

Para que se pueda declarar la nulidad absoluta de la tesis ante la UTN se hace necesario “un complejo trámite burocrático” en el cual intervienen el decano, el rector, el secretario académico de la facultad y el secretario académico del rectorado y que lleva adelante la propia Secretaría Académica ante el Ministerio de Educación”.

“Para que esto sea posible, se va a tener que realizar un proceso inverso que comenzó con una mesa de examen y terminó en el Ministerio con una oblea que da registro al título”, comentó Toloza.

Desde el punto de vista académico, la Facultad Regional puede tomar diferentes medidas. “En este caso se trata de graduados – Darío Bonino y Mario Virglinio- por lo cual el alcance está fuera de la universidad”, indicó Toloza, aunque expresó que esa situación puede variar en el momento en que quede firme el fallo que declare la nulidad de su tesis y por ende, pasen a ser considerados como alumnos de la UTN.

“Allí indefectiblemente la universidad tiene que tomar cartas en el asunto pero eso será con posterioridad. Mientras sean graduados no podemos hacer nada porque no somos el colegio profesional”, aclaró.

Una de las alternativas será que estas dos personas se retiren de la universidad o bien, si insisten con hacer la tesis, la facultad pondrá en marcha la aplicación del régimen disciplinar. “En este caso, si insisten con presentar una nueva tesis, tendremos que ver si le vamos a dar esa posibilidad. Si bien no podemos negarnos a tomarles una nueva tesis, se los puede sancionar por lo que han hecho y allí la sanción podría ir desde un apercibimiento o suspensión hasta expulsión”, indicó el decano.

Recordamos que 10 años de investigación y proceso judicial derivaron en la aceptación por parte del tribunal del pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) solicitado por Bonino y Virglinio, que presentaron como tesis un proyecto industrial que según la acusación fiscal fue plagiado a una empresa dedicada al desarrollo de balanzas y básculas para campo.

El particular caso, cuyo fallo no tiene antecedentes en la Argentina, involucra a la firma IGB S.A de Laboulaye como querellante. Estos estudiantes de Ingeniería Electrónica fueron denunciados como infractores de “los Derechos de Propiedad Intelectual o plagio”. En tanto, desde la defensa indicaron que “no se trata de una condena sino que la sentencia establece dar lugar al pedido de probation, lo que no revoca el principio de inocencia, y a partir de allí, el juez resolvió declarar la nulidad absoluta de la tesis y fijó pautas de conducta”, es decir, los profesionales deberán dar un resarcimiento económico de 60.000 pesos y realizar trabajos comunitarios por seis meses.

Fuente: La Voz de San Justo