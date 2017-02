15 de Febrero: Natalicio Domingo F. Sarmiento Reviewed by Momizat on Feb 15 . (San Juan, 1811 - Asunción del Paraguay, 1888) Político y escritor argentino, presidente de la República entre 1868 y 1874 y autor de una copiosa producción per (San Juan, 1811 - Asunción del Paraguay, 1888) Político y escritor argentino, presidente de la República entre 1868 y 1874 y autor de una copiosa producción per Rating: 0