21 de enero: En 1893 se patentaba la receta secreta de la Coca–Cola

Un día como hoy, en el año 1893, se patentaba la receta secreta de la Coca-Cola. A partir de ese momento la bebida comenzó a ser comercializada a nivel mundial. Fue desarrollada por el farmacéutico John Pemberton el 8 de mayo de 1886 como un medicamento para el cerebro y los nervios. Frank Mason Robinson se encargó de la creación de la marca y el logotipo.

La composición de la Coca-Cola, según afirma la compañía, ha ido cambiando desde su creación en 1886. Durante años, muchos investigadores y científicos de alimentos se dedicaron a intentar descubrir la supuesta fórmula secreta y publicar posibles recetas. Sin embargo, The Coca-Cola Company siempre negó la exactitud de estas recetas. Algunos ingredientes conocidos de la bebida son: cafeína, caramelo, ácido fosfórico, agua carbonatada, extracto de nuez de cola, extracto de lima y vainilla.

Actualmente, la Coca-Cola, una de las bebidas más vendidas del siglo XX, presenta diversas variantes como la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. En 1985, The Coca-Cola Company introdujo New Coke, pero su fracaso llevó a que rápidamente se restaurara la receta original.

El 21 de enero de 1905 nació Christian Dior, influyente diseñador de moda.

El 21 de enero de 1924 nació el reconocido humorista y actor Benny Hill.

En 1950 murió George Orwell, escritor británico, autor de grandes obras de la literatura.

Nació Plácido Domingo, tenor español, integrante de “Los tres tenores”