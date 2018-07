23 años de la muerte de Osvaldo Pugliese, pianista y compositor de tangos

La muerte de Osvaldo Pugliese, el nacimiento de la primera “bebé de probeta”, y una de las filtraciones más grandes de Wikileaks.

El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra Louise Brown, primera persona en el mundo que nació a partir de una fecundación in vitro, proceso en el que el óvulo se retira de los ovarios de la mujer para ser fertilizado con esperma en un laboratorio y vuelto a ser implantado en el útero.

El 25 de julio de 2010, WikiLeaks publicó los documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos.

El 25 de julio de 1995 falleció Osvaldo Pugliese, director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, y a los 15 años integró su primer grupo de música. También formó parte de la orquesta de Roberto Firpo, y fue pianista de Pedro Maffia. En 1936 creó un sexteto junto a Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal (bandoneones), Rolando Curzel y Juan Pedro Potenza (violines), Aniceto Rossi (contrabajo), del cual era su director y estuvo durante 55 años. Don Osvaldo compuso más de 150 temas, entre los cuales se destacaron “Recuerdo”, “La Beba”, “Negracha”, “Malandraca” y “La yumba”.

El 25 de julio de 2013 falleció León Ferrari, artista plástico argentino.

El 25 de julio de 1968 nació el actor Matt LeBlanc, conocido por interpretar a Joey en la serie Friends.

El 25 de julio de 1980 la banda australiana AC/DC editó “Back in black”, séptimo álbum y uno de los más exitosos, con clásicos como “Shoot to Thrill”, “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long”, y “Back in Black”. Fue el debut del vocalista Brian Johnson en el álbum más vendido de la banda.

El 25 de julio de 2004, Argentina perdió la Copa América de Perú ante Brasil, después de igualar 2 a 2 en un partido increíble y con derrota en los penales.