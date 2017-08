2014 – Moría Robin Williams, actor estadounidense. Nacido el 21 de julio de 1952 en Chicago, Illinois, hijo de un ejecutivo de Ford y de la modelo Laurie Williams, cursó estudios de Ciencias Políticas en el Claremont Meris College, en el College of Marin y en la Julliard School. Ingresó en la prestigiosa Academia Julliard de Nueva York, donde pasó tres años bajo la tutela del autor John Houseman. Al concluir sus estudios vuelve a San Francisco e ingresa en un taller de comedia. Sus primeros pasos los dio actuando en la calle y comenzó a trabajar en clubes nocturnos. Se lanzó a la fama a través de un personaje de una serie de televisión,Happy Days, y le gustaba combinar el cine con shows en vivo. Su primer protagonista fue en “Popeye”, bajo la dirección de Robert Altman. Continuó realizando comedia en programas especiales de televisión, paralelamente a su carrera como actor en la gran pantalla, en la que también se destacan títulos como “Cadillac Man”, “Awakenings” (Despertares), “Hook” y “Mrs. Doubtfire”. Es nominado en tres ocasiones al Oscar como mejor actor por “Buenos días, Vietnan”, “El club de los poetas muertos” y “El rey pescador” y lo consiguió como secundario por “Good Will Hunting”, junto a Matt Damon. Lo ganó en 1997 como mejor actor de reparto en “Good Will Hunting”. Dio un vuelco a su carrera gracias a “Insomnio”, en el que interpreta a un tipo oscuro y sombrío, un escritor de novelas policíacas que aparece como principal sospechoso del asesinato de una adolescente en un inhóspito pueblo de Alaska. En 2006 trabaja en “Man of the year”, en “Night at the Museum” y en “Happy Feet”. En 2007, actúa en la comedia “License to Wed” y en 2009, trabaja junto a John Travolta en la comedia de Disney “Old Dogs”. En el teatro alcanzó gran éxito con la obra “Esperando a Godot”. Fue miembro de numerosas organizaciones humanitarias. La revista Forbes lo proclamó el actor norteamericano mejor pagado, junto a Harrison Ford. Contrajo matrimonio con la bailarina italiana Valeria Velardi en 1985 fueron padres de Zachary. Tras divorciarse se casó por segunda vez con Marsha Graces con quien tuvo a sus dos hijos Cody y Zelda. En marzo de 2008, su mujer solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables. El 9 de agosto de 2006, se internó en un centro de rehabilitación (ubicado en Newberg, Oregon) tras admitir sus problemas con el alcohol. Fue hospitalizado en marzo de 2009 por problemas cardíacos. Se sometió a cirugía para reemplazar su válvula aórtica. La cirugía se completó con éxito el 13 de marzo de 2009, en la Clínica Cleveland. Fue encontrado muerto en su casa de Tiburón, Marin County, California, el 11 de agosto de 2014. Su representante informó que sufría una “severa depresión”. El actor llevaba ocho años sin haber probado una gota de alcohol ni haberse acercado a las drogas, después de que volviera a recaer en 2006 y se viera obligado a recurrir a la ayuda de los expertos.