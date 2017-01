7 años sin Sandro Reviewed by Momizat on Ene 04 . Desde sus comienzos con 'Los de Fuego', Sandro mostró su admiración y su gusto por el rock and roll. De hecho, sus primeros pasos con la música twist y rock de Desde sus comienzos con 'Los de Fuego', Sandro mostró su admiración y su gusto por el rock and roll. De hecho, sus primeros pasos con la música twist y rock de Rating: 0