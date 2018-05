Hoy se celebra a la Virgen de Luján, Patrona de Argentina

El 8 de mayo de cada año, la Iglesia Católica celebra el Día de Nuestra Señora de Luján, coronada en 1887 por el Papa León XIII. En la Basílica en Luján se encuentra la pequeña imagen de 38 centímetros modelada en Brasil en terracota.

Hoy 8 de mayo se celebra a la Virgen Patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, quien además es la protectora de los transportistas y del camino, así como de la Policía Federal del país.

Cuenta la tradición que en 1630 la imagen de la Virgen, proveniente de Paracaiba (Brasil) era llevada desde Buenos Aires hacia Sumampa, Santiago del Estero, por encargo de un viajero portugués. A orillas del Río Luján la carreta se detuvo inexplicablemente. Por ello se dice que ella eligió el sitio de emplazamiento de su iglesia y allí creció una las ciudades más reconocidas de nuestro país.

La imagen tiene 38 centímetros de alto. Su manto azul está caído, salpicado de estrellas blancas y la túnica es encarnada.

Transcurridos los tiempos coloniales, un 8 de mayo de 1887 con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Romana y del Cabildo Eclesiástico Metropolitano, fue coronada Nuestra Señora de Luján por el Papa León XIII, deviniendo así en una virgen muy querida para toda la feligresía argentina.

Las parroquias en Argentina se han preparado para esta gran fiesta con diferentes actividades espirituales para pedir gracias a la Virgen-

Muchas de estas intenciones se suman a la oración que el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, hiciera a la Virgen en una peregrinación hacia su Basílica ubicada en Buenos Aires en octubre de 2010 solicitando “una patria para todos”.

“Que todos tengan cabida, que no haya sobrantes, excluidos ni explotados. Que esta patria para todos nos consolide como hermanos en la herencia patriótica de nuestros mayores. Que nadie sea despreciado. Que no crezca el odio entre nosotros. Que el rencor, ese fruto amargo que mata, no eche raíces en nuestro corazón”, clamó.

Cuando San Juan Pablo II visitó la Iglesia nacional Argentina en Roma (Italia) en noviembre de 1998 suplicó a la Virgen de Luján a cuidar al pueblo argentino y ayudarlos “a elevar la mirada al cielo, donde los colores de su bandera se confunden con los colores de tu manto inmaculado”.

