El lunes 21 de junio de 2021 se conmemora el “Día de la Confraternidad Antártica” y por tal motivo, hacen llegar los saludos en esta fecha tan importante para los argentinos, debido a que ese día en la mayoría de los establecimientos escolares del país, en sus distintos niveles y modalidades, se recordará, cumpliendo el objetivo que establece el Calendario Escolar, de: “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico y reconocer el quehacer de los antárticos.” y además, para que los mayores conozcan más sobre la temática antártica, tan poco difundida.

Esperamos que nuestros docentes lo recuerden en las clases presenciales y si es por vía online, que los alumnos aprovechen para compartirlo en su hogar, con su familia, sería una experiencia muy interesante.

Dicen que: “No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”, a la Antártida hay que conocerla, para amarla y así defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.

Información sobre el “Día de la Confraternidad Antártica” – 21 de junio (Fundación Marambio)

En el ámbito educativo no teníamos un día específico para poder conmemorar el Día de la Antártida Argentina – 22 de febrero , en virtud que para esa fecha los establecimientos educacionales están dentro del periodo del receso escolar.

Sabemos que a partir del 22 de febrero de 1904, flameó por primera vez la Bandera Argentina en esas gélidas tierras, en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas, actual Base Orcadas de la Antártica Argentina y continúa flameando en forma ininterrumpida, desde hace más de 117 años, lo que representa el mejor aval de soberanía sobre nuestro territorio antártico.

La mayoría de los argentinos no lo recuerdan o lo ignoran y es debido a que, como dijimos, para esa fecha las escuelas permanecen cerradas por receso escolar y no ocurre como con otras conmemoraciones patrióticas que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, debido a que están en el calendario escolar; lo que se aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide y queda para siempre en los sentimientos.

Como paliativo a esta situación de desconocimiento de la población sobre los temas antárticos, esta Fundación desde hace varios años está bregando para incorporar en los calendarios escolares de todo el país, un día que esté fuera del receso escolar y elegimos una fecha emblemática para los antárticos, cuando se inicia el invierno, e 21 de junio – Día de la Confraternidad Antártica, con importantes logros.

Al enviar esta propuesta sobre el tema, hemos observado con beneplácito que la gente no es indiferente a esta manifestación patriótica que últimamente ha tenido amplia repercusión.

La Fundación Marambio desde hace varios años propone a los legisladores del Congreso de la Nación, que se incluya este día en el calendario escolar en los establecimientos educacionales de todo el país; se presentaron proyectos de ley, pero los mismos no han prosperado.

Desde hace unos pocos años estamos convocando a nuestros suscriptos de las provincias, cuyas legislaturas no habían implementado por ley este día, que no estaba en el Calendario Escolar, pero como necesitamos que la enseñanza sobre la Antártida llegue a todo el país, les pedimos que recurran a sus legisladores asesorándolos al respecto y mostrándoles los textos de las Leyes de otras provincias , para que en su Patria Chica los docentes, alumnos y la gente en general sepan más sobre la importancia de la presencia Argentina en la Antártida, como lo hicieron otros con resultados positivos

Fueron muchas las adhesiones que recibimos, algunos recurrieron a legisladores de su provincia, a quienes les propusieron la presentación de los correspondientes proyectos y nos hicieron llegar copia de los mismos y también lo hicieron cuando fueron aprobadas estas leyes.

Las provincias que incluyeron en el calendario escolar desde hace mas de un año, son: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.