Día del Empleado de Comercio

Día Internacional de la Sordera

El Día Internacional de la Sordera también conocido como Día de la Sordera, se celebra anualmente todos los 28 de septiembrea nivel mundial. Fue propiciada por la Federación Mundial de Sordos.

Comenzó a celebrarse el 28 de septiembre de 1958 para conmemorar el primer Congreso Mundial de la Federación Mundial de Sordos que se celebró en septiembre de 1951. Se suele celebrar los últimos domingos de cada mes de septiembre. En esta jornada se intentan visibilizar los problemas relacionados con la cultura sorda, las leyes y la concientización.1​

La sordera puede clasificarse según el grado de pérdida auditiva: la audición normal: existiría audición por debajo de los 20 dB, deficiencia auditiva leve: umbral entre 20 y 40 dB, deficiencia auditiva media: umbral auditivo entre 40 y 70 dB, deficiencia auditiva severa: umbral entre 70 y 90 dB y pérdida profunda: umbral superior a 90 dB. Un oído blanco, con dos barras blancas en diagonal y en un fondo azul, es comúnmente usado para simbolizar la sordera y problemas de audición. La sordera puede ser unilateral o bilateral, ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo.

Existen en el mundo más de 45 millones de personas mayores de 3 años padecen algún tipo de pérdida auditiva.2​ La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que la exposición al ruido no supere los 65 decibelios, aunque en Europa el límite está por encima de los 87 decibelios.3​

El 3 de marzo es el Día Internacional de la Audición una celebración creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

