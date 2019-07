Cada 4 de julio se celebra en Argentina el Día del Médico Rural, en honor al nacimiento del Doctor Esteban Laureano Maradona, quien dedicó su vida a colaborar con las comunidades indígenas.

El 4 de julio Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, cuando ese fecha del año 1776 se firmó la Declaración con la que el país proclamó su separación formal del imperio británico.

El 4 de julio de 1934 falleció Marie Curie, física, matemática y química polaca, ganadora dos veces del Premio Nobel.

El 4 de julio de 1992 falleció Ástor Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino, considerado como uno de los músicos más importantes del Siglo XX. En Nueva York, compuso su obra más célebre en honor a su padre, “Adiós Nonino”. En 1969, Piazzolla y Ferrer componen la exitosa “Balada para un loco”. Falleció a los 71 años producto de un infarto cerebral.

El 4 de julio de 1996, se lanzó el sitio web Hotmail.com, primer correo electrónico gratuito. La idea fue del informático indio Sabeer Bhatia, de 27 años, y lo vendió a Microsoft por 400 millones de dólares.

El 4 de julio de 2003 falleció el cantante y compositor estadounidense Barry White. Su mayor éxito vino en la década del 70 como solista, editando 26 álbumes y estando tres veces en el número 1 de las listas de su país. Canciones como Love’s Theme, Can’t Get Enough of Your Love, Babe y You’re the First, the Last, My Everything lo hicieron famoso mundialmente.

El 4 de julio de 1926 nació en Buenos Aires Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Era conocido como la “Saeta Rubia” y ganó 15 títulos con Real Madrid y dos con River.

El 4 de julio de 1999, Martín Palermo tuvo una de sus noches más negras: en la derrota de Argentina ante Colombia por 3 a 0 por Copa América, el delantero erró 3 penales.

El 4 de julio de 1934 falleció Marie Curie, física, matemática y química polaca, ganadora dos veces del Premio Nobel.