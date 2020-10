Hoy 21 de octubre Día del Radioaficionado.

A principios de siglo, el Ministerio de Marina regulaba el espectro radioeléctrico y fue quien otorgó la primer licencia de radioaficionado a Teodoro Belloq (15 de Octubre de 1913). Éste instaló una estación radio telegráfica en Av. Callao al 1600, y otra en una quinta en San Isidro. Los radioaficionados eran un grupo chico y conocido por hacer …

El 21 de octubre de 1921 se reunía un calificado grupo de radioaficionados, que en asamblea realizada en el salón de actos del diario “La Prensa”, funda el Radio Club Argentino El Radio Club Argentino pasaba a ser históricamente el tercer radio club del mundo, luego de Inglaterra (Real Society Great Britain) y de Estados Unidos (American Radio Relay League).

El “Día del Radioaficionado Argentino” fue instituido por la Tercera Convención Argentina de Radio aficionados, celebrada en la ciudad de Mar del Plata del 4 al 14 de noviembre de 1950.

Demás está decir, la cantidad de veces que los radioaficionados intervienen con sus estaciones y equipos, donde convocados o no, prestan su servicio en situaciones de emergencias, catástrofes, u otras necesidades donde las comunicaciones tradicionales cesan o no se cuenta con ellas. Destacamos entonces con esto, que la actividad no es simplemente un hobby, sino un Servicio, en el que el radioaficionado pone a disposición sus equipos y conocimientos, para ser utilizados para la comunidad, por tal motivo

Se celebra en Argentina el Día del Seguro.

El chileno Pablo Neruda y el colombiano Gabriel García Márquez, recibieron el Premio Nobel un 21 de octubre de 1971 y 1982, respectivamente.

Cumple años la actriz argentina Julieta Cardinali, al igual que la celebridad estadounidense Kim Kardashian.

El 21 de octubre de 2001, en la de derrota de Boca ante Talleres en Córdoba, Carlos Bianchi hizo debutar en Primera a Carlos Tevez.

El 21 de octubre de 1886 murió José Hernández, escritor, poeta, periodista y legislador argentino, autor del “Martín Fierro”.

Cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Un día como hoy de 1920, nació Celia Cruz, cantante de origen cubano.

Desde 2015 se celebra el “Back to the Future Day”, por el día en que estuvo inspirada la película “Volver al Futuro II” (de 1989).