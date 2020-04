Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo

“El 19 de abril de 1943, una primera noche de Pésaj, un grupo de jóvenes judíos resolvimos en el Gueto de Varsovia que no nos entregaríamos. Que no seríamos cosificados, que los judíos no permitiríamos que nos exterminen impunemente. El Levantamiento del Gueto de Varsovia fue nuestro Nunca Más”, dijo Ariel Gelblung, representante para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, durante el acto de recordación del año pasado.