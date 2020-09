También se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico, como homenaje a Fray Luis Beltrán, militar argentino y fabricante de artillería. Además, coincide con el Día de la Botánica en Argentina y el Día del Trabajador Cinematográfico.

El 7 de septiembre de 2005 falleció Nicolino Locche. “El Intocable” fue uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. Había nacido en Mendoza, el 2 de septiembre de 1939.

El 7 de septiembre de 1949 nació Gloria Gaynor, cantante estadounidense de soul y música disco, con grandes éxitos como “I Will Survive”, “Never Can Say Goodbye”, “I Am What I Am” y “Can’t Take My Eyes Off You”.

El 7 de septiembre de 1996 se produjo uno de los sucesos más trágicos en la historia de la música argentina: falleció Gilda. Se cumplen 24 años de cuando la artista murió junto a su madre, su hija y tres músicos, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, camino a Chajarí, Entre Ríos. Con su voz y su rostro angelical revolucionó la música tropical, además de crear grandes clásicos como “Fuiste”, “No me arrepiento de este amor” y “Corazón Valiente”.

Este día de 1859 comenzó a funcionar en Londres el Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento, todo un símbolo de la ciudad. Su nombre proviene de la primera gran campana de Westminster que se había construido para la torre.

En 1947 se sancionó en Argentina la ley del voto femenino.

El 7 de septiembre de 1936 nació Jorge Porcel, uno de los humoristas más reconocidos y exitosos de Argentina. Alcanzó su momento de mayor popularidad haciendo una dupla imposible de olvidar junto a Alberto Olmedo, y algunas de sus películas más famosas fueron “Los doctores las prefieren desnudas”, “Rambito y Rambón, primera misión” y”Los colimbas se divierten”. Era apodado como “el Gordo” y también participó en televisión, en programas como “Operación Ja-Já”, “Polémica en el bar” y “La peluquería de Don Mateo”. Murió a los 69 años por un paro cardiorespiratorio, el 16 de mayo de 2006.

El 7 de septiembre de 1979, la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil en Japón. Dirigidos por César Luis Menotti, derrotaron en la final a la Unión Soviética por 3 a 1, con goles de Hugo Alves, de penal, Ramón Díaz y Maradona.

Cada 7 de septiembre, a nivel mundial, todos los colorados festejan el Día Mundial del Pelirrojo. Se estima que actualmente representan el 1% de la población total.

En 1980, nació el ex futbolista Gabriel Milito, más conocido como el “Mariscal”. Símbolo del club Independiente, también ganó dos Champions League con Barcelona y jugó el Mundial de Alemania 2006.