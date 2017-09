El 30 de septiembre se celebra el día internacional de la traducción en conmemoración a la fecha de fallecimiento del traductor de la Biblia, Jerónimo de Estridón. Esta celebración se lleva a cabo desde el año 1991, cuando la Federación Internacional de Traductores decidió establecer una fecha para promover la profesión del traductor en todos los países. Además de homenajear a Jerónimo de Estridón, en esta fecha se reconoce la labor de esta profesión, que se ha vuelto fundamental para permitir la comunicación entre diferentes culturas.

¿Quién fue Jerónimo de Estridón?

La traducción de la Biblia del griego y el hebreo al latín, “La Vulgata”, fue realizada por el sacerdote Jerónimo de Estridón. Es considerado uno de los padres de los traductores y uno de los primeros teóricos de la traducción. Estableció conceptos de traducción como la naturalidad y claridad del texto, la importancia de la confiabilidad de la documentación, las limitaciones de la lengua meta y el valor del rol del lector. También marcó la diferencia entre dos tipos de traducción:

Traducción palabra por palabra

Traducción sentido por sentido

Él recomendaba el uso de las traducciones por sentido, aunque para la traducción de La Vulgata utilizó el primer método.

La historia de la traducción:

La traducción es una actividad tan antigua que se desconocen sus orígenes exactos, pero tiene un papel fundamental ya que establece conexiones entre diferentes culturas y permite compartir un mismo idioma. En un principio, fue una actividad vital para poder interpretar y traducir los jeroglíficos que habían sido imposibles comprender durante siglos.

Los primeros centros de traductores se establecieron a partir del siglo V en China. España fue la encargada de dar los primeros pasos en cuanto a la lengua española, y fue también en España donde se desarrolló la traducción como profesión, cuando en el siglo XII se fundó la Escuela de Traductores de Toledo, donde se realizaba la traducción de textos árabes y judíos al español, catalán y latín.

Otro momento importante para esta actividad fue el surgimiento de la imprenta, en el Renacimiento. En esta etapa de la historia se tradujeron obras clásicas a lenguas modernas. Se comenzaron a confeccionar diferentes tipos de diccionarios y varios teóricos incurrieron en el estudio de la profesión.

Si bien al principio, la traducción se relacionó con la religión, la cultura y la literatura; a lo largo del tiempo y el nacimiento de la necesidad de una comunicación global, la traducción se expandió a los campos de la tecnología, ciencia, medicina, economía, política y educación, entre otros. Actualmente, la traducción es una actividad global y ha contribuido con las diferentes culturas del mundo, adaptándose a las necesidades del hombre y la tecnología de cada época.

El rol del traductor y su importancia para en el intercambio cultural

La traducción permite la comunicación entre culturas. Cuando dos personas comparten la misma lengua, aunque no compartan la misma cultura, la comunicación entre ellos es posible. Pero cuando dos personas no comparten la misma lengua, se necesita de un traductor para que no existan problemas lingüísticos y culturales entre ellos. El traductor es quien permite establecer una conexión entre hablantes de diferentes culturas.

El arte de traducir no solo implica interpretar. Para traducir correctamente un texto el profesional deberá tener en cuenta tanto la cultura de la cual proviene ese texto como la cultura de sus receptores.

Felicidades a todos los traductores en su día