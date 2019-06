Día Mundial del Medio Ambiente

Apostamos a que, en algunos años, con medidas efectivas y concretas a favor de la vida en el planeta, el objetivo del Día del Ambiente no sea la toma de conciencia del daño ambiental, sino una conmemoración del desastre que fuimos capaces de evitar. El primer paso para que ese futuro sea real es no ser indiferentes. Junto con el impulso de las nuevas generaciones, podemos ser quienes no le dieron la espalda al planeta.