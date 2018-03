Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down

(A/RES/66/149 ).

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Se realizan diversas actividades en las que pueden participar todas aquellas personas que así lo deseen para compartir un día de alegría y felicidad con otras personas con Síndrome de Down.

Suelen realizarse diversos talleres y mercadillos en los que se exponen o venden diversos objetos hechos por personas con Síndrome de Down para enseñar a la población de la gran capacidad que tienen para realizar todo aquello que se proponen como otras personas.

En esta jornada también muchas asociaciones de personas con Síndrome de Down luchan para que estas personas puedan conseguir un trabajo como lo pudiera tener otra persona no afectada, ya que cada vez más personas con Síndrome de Down realizan estudios universitarios y se encuentran igual de preparados para ejercer su trabajo al igual que las demás personas con la misma formación.