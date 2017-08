Día Mundial de la Alegría

1963 – Nacía María Gabriela Epumer, guitarrista, bajista y cantautora argentina. Nacida en Buenos Aires, provenía de una familia musical, ya que su abuelo, Juan Epumer, fue guitarrista del cantor Agustín Magaldi; su hermano Lito es guitarrista y su tía era la cantante Celeste Carballo. A los diez años comenzó a estudiar guitarra, a los trece años ya conocía a Claudia Sinesi y juntas tocaban y componían su canciones. Comenzó su carrera artística cuando tenía 16 años y no se detuvo durante el resto de su vida. En 1980 fue parte de la banda femenina Rouge, que al tiempo de su formación se transformó en la banda femenina argentina de los ochenta más emblemática: Viuda e hijas de Roque Enroll. En 1988 por problemas con la discográfica la banda se disuelve y un año después, junto a Claudia Sinesi, arma la banda Maleta de Loca. En 1992, realizó una destacada actuación en vivo como guitarrista cuando acompañó a Luis Alberto Spinetta en la presentación del disco “Pelusón of milk”. Entre 1994 y 1995, grabó con Charly García los discos “La hija de la lágrima”, “Estaba en llamas cuando me acosté” y “Hello! MTV Unplugged”, un show acústico grabado en Miami para la cadena MTV, durante una gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Paralelamente a García, Epumer desarrolla una destacable carrera solista, formando la banda A1. En enero de 2003 edita de manera independiente el disco “The Compilady”, que compila los temas favoritos de Epumer, en diferentes versiones, remixados, en vivo, en nuevas versiones o simplemente remasterizados. En febrero de ese mismo año actuó en el Festival de Viña del Mar junto a Charly García, una de sus actuaciones más memorables. El 21 de junio le diagnosticaron una gripe con secreción mucolítica. A partir de ese cuadro, una médica le recetó antibióticos y un broncodilatador. Un día después, la médica personal de Epumer ―que era homeópata― le suspendió la medicación. Su estado no mejoró, por lo que el sábado 28 de junio la cantante fue a la guardia del Hospital Alemán con un cuadro más grave, donde dos médicos determinaron que sólo se trataba de una gripe y la enviaron de vuelta a casa. Al día siguiente, domingo 29 de junio,, Epumer volvió al Alemán y fue atendida por el jefe del sector, quien le recomendó reposo en su casa, pero el lunes 30 debió ser internada y tras una falla cardíaca murió. Tenía 39 años.