La cantante cuyo verdadero nombre era LaDonna Adrian Gaines, nació Boston (Massachusetts, Estados Unidos) el 31 de diciembre de 1948 y desde pequeña mostró su interés por la música, por lo que cantaba en ocho coros de iglesias, así como obras musicales en Alemania.

Su primer single, una versión del clásico de Jaynett Sally Go Round The Rose, fue lanzado en 1971 y en 1975, presentó Love to Love You Baby, su primer gran triunfo en Estados Unidos.

Pese al éxito que logró y el cariño de los fans en todo el mundo, la vida de Summer sufrió altibajos como intentos de suicidio, adicción a los antidepresivos y ansiolíticos, problema que duró varios años.

Tras convertirse en una cristiana devota, afrontó sus problemas y logró salir adelante.

En 1978, encontró la paz sentimental con Bruce Sudano, integrante del grupo Brooklyn Dreams, con quien se casó y vivió hasta su último día.

Cuando el cáncer la invadió, tenía problemas para subirse a los escenarios, pero eso no le impidió seguir cautivando con un imponente, prodigiosa y solemne voz.

En una ocasión, la cantante declaró que el cáncer de pulmón pudo deberse a sustancias inhaladas del ataque de las torres gemelas el 11 de septiembre; sin embargo, nada se ha comprobado de ello.

El 17 de mayo de 2012, la diva de la música disco Donna Summer, falleció a los 63 años de edad después de haberse enfrentado a una dura batalla de un año contra el cáncer de pulmón, la cual mantuvo en silencio.

Al saber sobre el cáncer, Donna Summer trató de cumplir su último deseo: acabar su último álbum; sin embargo, la enfermedad cobró su vida antes dejando detrás una vida repleta de éxitos, 100 millones de discos vendidos, así como a su esposo, sus tres hijas y cuatros nietos.