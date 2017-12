Enrique Santos Discepolo

Tenía 16 años cuando debutó como actor en la obra el “Chueco Pintos” de Armando Discépolo y Rafael de Rosa estrenada en octubre de 1917. Al año siguiente estrenó su primera obra teatral “El Duende” escrita junto a Mario Folco. Siendo muy joven ya escribía sus primeras letras de tango: “El bizcochito” y “Qué Vachaché”, letras de los años 20.

No transcurrió mucho tiempo para que sus obras comenzaran a ser interpretadas por cantantes reconocidos como Azucena Maizani, Tita Merello y hasta el mismo Carlos Gardel. Fue Azucena Maizani quien estrenó “Esta noche me emborracho” con una gran repercusión en 1928.

Poco después se estrenó la obra teatral “El organito” de autoría de los hermanos Discépolo. La obra mostró el mundo de seres marginales y frustrados, a los cuales la sociedad relega. En esos años Enrique escribe letras como “Yira y yira”, “Malevaje”, “Soy un arlequín” y “Cambalache”

“Cambalache” fue escrito en 1934 para la película “Alma de Bandoneón” que se estrenó en 1935 con Libertad Lamarque como protagonista. Ese mismo año Discépolo se enfermó y tuvo que disminuir sus actividades.

El cine fue otra de las pasiones que cultivó. Al regresar de un viaje a Europa participó del film “Mateo”, dirigido por Daniel Tinayre. También actuó en “Melodías Porteñas” y colaboró con la adaptación y la música. En esta película estrenó dos tangos: “Melodía Porteña” y “Condena “´. En 1950 comenzó el rodaje de “El hincha” un verdadero homenaje al hincha del fútbol. Fue estrenada en abril de 1951, protagonizada por el mismo Discépolo, Diana Maggi y Mario Passano.

Adhirió fervorosamente al peronismo; apoyó desde la radio la campaña electoral de Perón, con su programa radial: “¿A mí me la vas a contar?”. El personaje de “Mordisquito” fue el prototipo del opositor a ultranza, y su ácida crítica a la banalidad social. Caracterizó el papel de la clase media crítica al gobierno. “Antes no había nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez.. y vos no decías ni medio, vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien, ahora están protegidos vos y tus hijos y tus padres. Si, pero tenés razón, no hay queso… Vos el mismo que estás preocupado porque no podés tomar té de Ceylan … y durante toda tu vida tomaste mate”. Son palabras que atraviesan las épocas y en ocasiones tienen una significativa actualidad.

Pero esta actividad le trajo aparejado el odio y el desdén de muchos sectores, hecho que lo sumió en una profunda amargura. En 1951 visitó a Perón en la Casa Rosada para anunciarle que pensaba irse del país. Desde entonces, su deterioro físico se fue acrecentando, hasta que su corazón dijo basta el 23 de diciembre de 1951.

Otros tangos inolvidables cuyas letras surgieron de su genio fueron: “Sueño de juventud”, “Chorra”, “Confesión”, “Cafetín de Buenos Aires”.