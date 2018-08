Gustavo Ceratti

Gustavo Cerati (11 de agosto de 1959 – 4 de septiembre de 2014), músico y cantante argentino. Nació en la capital argentina, Buenos Aires. Desde muy chico demostró su talento para la música. Ingresó a un coro estudiantil; del que luego fue la voz líder. Luego, inquieto por sus ganas de mejorar su técnica musical, tocó puertas en varias agrupaciones musicales en las que se desempeñó como voz o en algún instrumento. Al culminar sus estudios escolares a comienzos de los 80, decidió estudiar publicidad en la Universidad del Salvador, en ese lugar se relacionó con Héctor “Z” Bosio, futuro bajista de Soda Stereo. Luego, por intermedio de su hermana conoció al tercer Soda y baterista Charlie Alberti.

Con dos años de trabajo fuerte, realizan su primer show en una discoteca, así comienzan a impactar el circuito underground de la capital. Compartieron tarima con Sumo, Los Twist y Melero. En 1984, presentan su primer álbum Soda Stereo. Luego de esto, participaron en diversos festivales de música rock ante la presencia de miles. La popularidad del grupo se propaga. Prontamente lanzaron Nada Personal en el estadio de Obras Sanitarias. En 1986 realizan su primera gira latinoamericana. Soda Stereo participa como invitado estelar del Festival de Viña del Mar. En adelante, sus éxitos serán múltiples, sus conciertos por el mundo atiborrados de seguidores.

La banda decidió parar un año sus actividades musicales. Pero al volver, llegan arrasando, luego de un concierto al que asistieron más de 32 mil personas. Soda Stereo hizo una gira nacional que quedó grabada en la historia del rock argentino, con una recordada presentación ante 45.000 personas en el estadio Vélez Sarsfield. Esta exitosa agrupación selló otro hito en el rock latinoamericano alcanzando el récord de shows en una sala de teatro totalmente llena. En el año 1992, realizaron giras por España, publicaron su famoso disco Dynamo, realizaron una gira por México de 45 días, se presentaron en las principales ciudades de Paraguay, Chile y Venezuela. Iniciando el nuevo año Soda Stereo decidió distanciarse.

En este momento comienza la etapa de Gustavo Cerati como solista. Empieza por grabar su primer sencillo llamado Amor Amarillo. Pero, terminando 1994, se unen nuevamente para lanzar un disco titulado Sueño Stereo, con la compañía BMG. En tiempo récord se convirtió en disco platino; llevando al grupo a una gira por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y U.S.A., culminada en marzo de 1996. Su separación ahora si era segura, realiza una gira de despedida que terminaría en el Estadio River Plate de la ciudad de Buenos Aires.

Con cierta experiencia y campo como solista, Gustavo Cerati reinicia sus actividades formalmente en el año 1997. Trabajó fuertemente hasta que lanzó en 1999: Bocanada. En aquel disco sobresalen temas como Puente, el gran éxito del álbum, y Paseo inmoral, el tema que ocupó por varios meses todos los canales de música. Por otro parte, Raíz y Beautiful, reflejan la gran majestuosidad del baterista Martín Carrizo el sonido explosivo, además se resaltan los apoyos melódicos de su querido amigo Leo García. Todo esto generó una notable aceptación de sus fanáticos.

Aunque no todo fue color de rosa. Al lanzar en el año 2002 Siempre es Hoy, recibió duras criticas debido a la extensión del álbum, también, la integración de sonidos eléctricos no fue muy bien recibida. Este disco no tuvo un impacto notable y fue muy poco vendido. Cuatro años después, Gustavo Cerati se reivindicaría con el multipremiado Ahí vamos, el cual contenía canciones decididamente rockeras. Allí comenzó la co-autoría de Benito, su primer hijo con la modelo chilena Cecilia Amenábar, que tuvo incidencia en las líricas de Crimen y Adiós. Otros de sus clásicos fueron: Me quedo aquí, La excepción, Lago en el cielo y Al fin sucede.

Gustavo Cerati fue un hombre conocido por su gusto excesivo hacia las mujeres, mantuvo romances explosivos con varias famosas de su país. Al separarse de Amenábar fue novio de la modelo y cantante Deborah del Corral. La relación generó polémica porque Déborah había sido novia de Charly Alberti previamente, situación que encendió el morbo del público y la prensa. Luego de esta relación, se vio envuelto en una situación amorosa con la actriz argentina Leonora Balcarce. Podemos decir que Cerati tuvo entre sus relaciones oficiales varias aventuras clandestinas.

El décimo aniversario de la separación de Soda Stereo se cumplió en el año 2007, para rendir un homenaje a esta popular banda y a sus fieles seguidores, los integrantes deciden reunirse para brindar una serie de shows en las ciudades de Argentina y en varios países de Latinoamérica donde fueron furor. El reencuentro fue realmente triunfal, además los seguidores apreciaron esta acción de agradecimiento hacia ellos, respondiendo con escenarios llenos de fanáticos al borde de la histeria.

Durante un concierto en Venezuela, Gustavo Cerati sufre una descompensación en el escenario. Fue llevado a las instalaciones médicas. En un comienzo se creyó que fue víctima del estrés y el cansancio por su agitada vida, regresó a su vida normal, luego de tomar reposo al lado de su pareja la modelo argentina Chloe Bello, una hermosa mujer treinta años menor que él. Esta relación fue mal vista por la familia de Cerati, que aseguraron que ella era una mala influencia. A pesar de ello, Chloe se mostró muy entregada a su recuperación.

Sin embargo, volvió a descomponerse, luego de varios estudios se detecta que padece un accidente cardiovascular. No pasó mucho tiempo cuando entró en coma. Pasó conectado a un respirador artificial durante cuatro años. El jueves 4 de septiembre de 2014, Argentina y el resto de Latinoamérica, fueron golpeados por la noticia que confirmaba su fallecimiento debido a un paro cardiorespiratorio. El músico, fue velado en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, junto a millares de fanáticos, colegas como Charly García y su ex compañero de Soda, Z Bosio y claramente su familia, sus exparejas y sus dos hijos. Luego, fue inhumado en el cementerio del barrio porteño de la Chacarita.