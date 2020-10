El Gobierno argentino funda la base Marambio en la Antártida, el 23 de octubre de 1969.

Se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

El 23 de octubre de 1940, nació en Brasil el ex futbolista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Jugó en el Santos, en el Cosmos de New York y en la Selección de su país, donde ganó tres Mundiales. La leyenda cuenta que marcó 1281 goles en 1356 partidos.

El 23 de octubre de 1951 nació el músico Charly García, uno de los más reconocidos intérpretes y compositores de rock. Fue el líder de bandas como Sui Generis, La máquina de hacer pájaros y Serú Girán, y aún brilla en su carrera como solista.

El 23 de octubre de 1947, el médico argentino Bernardo Houssay recibe el Premio Nobel de Medicina.

Celebra su cumpleaños el actor argentino Oscar Martínez.

El 23 de octubre de 1951 nació Federico Moura, músico argentino, líder de la banda de rock “Virus”.

Nació Gabriel “Puma” Goity, actor y humorista argentino.

Un día como hoy de 1994 murió Daniel Tinayre, cineasta y productor argentino.