Norberto Napolitano “Pappo” cumpliría 67 años

Es considerado ampliamente por varios músicos de su país, como extranjeros, y por prensa especializada, como el mejor guitarrista de Argentina, mientras que BB King lo estimó como el mejor guitarrista de todos los tiempos.

Fue integrante de importantes bandas de rock argentino como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Conexión Nº 5, y La Pesada del Rock and Roll. Además fundó las bandas de blues rock Pappo’s Blues y Aeroblus en la década de 1970 y la banda de hard rock y heavy metal Riff en la década de 1980.

En 1967 Miguel Abuelo formó Los Abuelos de la Nada. Se le había ofrecido el puesto de guitarrista a Claudio Gabis, pero como ya estaba ocupado ensayando con Manal, el lugar fue ocupado por Pappo, aun así los dos grabaron las guitarras para el primer sencillo de Los Abuelos de la Nada.6 El corte era “Diana Divaga“/”Tema en flu sobre el planeta” fue editado por el sello CBS y bajo la producción de Jack Zeller. En la canción de la cara B del sencillo Pappo toca la guitarra, mientras que su amigo Claudio Gabis hace lo mismo para el lado A.7 Pero a los pocos meses el grupo se disuelve. Miguel Abuelo se fue a España y Pappo continuó un tiempo al frente del grupo, pero con una inclinación más hacia el blues.6 Así compuso, cantó y grabó con Los Abuelos de la Nada el blues “La Estación” que permaneció inédito.

En el verano de 1968 el grupo se dirigió a Mar del Plata, ya que tocarían en Mandioca, donde también se presentaba Manal, integrado por Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gabis. Manal le propuso a Pappo ser invitado permanente por toda la temporada, a lo que Pappo respondió con un “sí” rotundo.4

A mediados de 1968 Carlos Bisso lo llamó para integrar Conexión Nº 5, un grupo que hacía versiones de canciones extranjeras. Además grabó el tema “Nunca lo sabrán” para el compilado Pidamos peras a mandioca, editado en 1970, un álbum con canciones de artistas de Mandioca, la discográfica independiente que lideraba Jorge Álvarez. En esta canción Pappo canta y toca el piano, y lo acompañan Luis Alberto Spinetta en guitarra, Edelmiro Molinari en bajo, Rodolfo García en batería y Pomo en pandereta. Por aquella época Pappo registró el bajo del tema “El oso“, reconocida canción del álbum Treinta Minutos de Vida, de Moris.

En 1969 Lito Nebbia líder e integrante de Los Gatos, quienes ya eran un conjunto icónico del naciente rock argentino en ese momento, decidió llamar a Pappo para reemplazar al guitarrista Kay Galifi, quien se había ido a vivir al Brasil. Pappo y Nebbia se contactan y este último le da la lista de canciones. Los demás miembros de Los Gatos viajaron a Estados Unidos a comprar equipo, a la vuelta son recibidos por Nebbia y el nuevo guitarrista, el bajista Alfredo Toth le entrega una guitarra eléctrica Les Paul.

Así ve la luz el álbum Beat n.° 1 con el característico sonido melódico de Los Gatos. Sin embargo, en el segundo álbum que se editó desde la llegada de Pappo a Los Gatos, Rock de la mujer perdida ya presenta un sonido más pesado que las entregas anteriores.4 El álbum tuvo su éxito y el grupo fue de gira a España.[cita requerida]

Poco tiempo después, Pappo dejó Los Gatos para concretar su propio proyecto,4 siguiendo el consejo del productor Jorge Álvarez, una decisión que el mismo guitarrista consideró “arriesgada”.

“Me acuerdo del día en que [James] Barry, dueño del sello Trend de Londres, y productor de The Foundations y muchos otros conjuntos de éxito, escuchó a Pappo y dijo: ‘Luego de Eric Clapton y Jimi Hendrix no escuché un guitarrista que me impactara tanto'”.