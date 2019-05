El 25 de Mayo se celebra el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 cuando un grupo de criollos y españoles se integraron en una Junta de gobierno que reemplazo al Virrey que hasta ese momento gobernaba el Virreinato del Rio de la Plata (Colonia de la corona española). Como el Rey Fernando VII había caído en manos de Bonaparte, en Bs As consideraron que si no hay Rey no hay virrey, entonces se forma la Primera junta de Gobierno (que gobernaba en nombre de Femando VII que estaba preso), luego se siguieron una serie de sucesos hasta que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de España.

Se conoce con el nombre de Primera Junta de Gobierno, oficialmente a la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII, a una Junta de Gobierno surgida en Buenos Aires, el viernes 25 de mayo de 1810. Tuvo lugar tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, como consecuencia de la Revolución.

La integraron: Cornelio Saavedra como presidente, Secretarios: Mariano Moreno, Juan José Paso, Vocales: Manuel Alberti, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Juan Larrea, Manuel Belgrano, Domingo Matheu.

Es un día festivo porque fue el primer intento de independencia de España, ya que mas allá de que en la conformación de la Junta ganaron las posiciones de seguir fiel a Fernando VII, ya aparecieron otras que como Moreno disidentes, fueron expandiéndose y creciendo la voz de independencia.

