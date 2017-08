Un día como hoy, 23 de agosto

1962 – Se casan el cantante John Lennon y Cynthia Powell. Se conocieron en 1957 como compañeros de estudios en la Escuela de Artes de Liverpool, y aunque al principio lo encontró espantoso, desaliñado y poco ágil, como ella misma lo aseguró en su biografía, se sentía atraída por él. Tras descubrir que él estaba obsesionado con Brigitte Bardot, se tiñó el pelo de rubio. Bailaron juntos en el baile de fin de curso, y Lennon la invitó a salir. Rápidamente se hicieron inseparables, pasaban largas horas juntos en los bares y en el cine. Ella comenzó a acompañarlo a los conciertos con The Quarrymen; más tarde, desconcertada por estar separada de él durante las giras de The Beatles en Hamburgo, viajó a Alemania para no estar mucho tiempo alejados el uno del otro. Lennon, celoso por naturaleza, con el tiempo se volvió posesivo y desconfiado en su relación. La pareja se casó el 23 de agosto de 1962, tras confirmar que ella estaba embarazada, en la Oficina de Registro Civil de Mount Pleasant, en Liverpool, con el mánager Brian Epstein como padrino de boda. Su matrimonio comenzó justo cuando sus compromisos con The Beatles iban en aumento: la popularidad del grupo fue etiquetada como la Beatlemanía, que se apoderó de todo el Reino Unido. Tocó con la banda esa misma noche, y seguiría haciéndolo casi a diario a partir de entonces. Epstein, por temor a que los fans se desanimaran por la idea de un Beatle casado, pidió a los Lennon mantener en secreto su matrimonio. Cynthia cumplió en no decirle a nadie, y cuando le era preguntado su nombre respondía que era Phyllis McKenzie. Julian nació el 8 de abril de 1963; Lennon estaba de gira en ese momento y no pudo ver a su hijo hasta tres días después. Cynthia atribuye el inicio de la ruptura matrimonial debido a la ingesta de LSD pr parte del cantante. Cuando el grupo viajó en tren a Bangor, Gales, en 1967, para el seminario de Meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi, se separó de él en el andén cuando salían. Un policía, que no la reconoció, le impidió que subiera y el tren partió sin ella. Recuerda cómo, a pesar de que sabía que podía viajar fácilmente al seminario por otros medios, el incidente fue profundamente triste para ella, ya que parecía simbolizar la ruptura. Al enterarse de la relación de Lennon con Yoko Ono, Cynthia inició los trámites de divorcio. El caso fue resuelto fuera de corte, dándole Lennon £100,000, aproximadamente por mes, la custodia de su hijo, Julian, y quedarse en la casa familiar.