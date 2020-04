120 médicos argentinos varados en España, una de ellos de Brinkmann

Hoy en contacto con la Médica Brinkmanense Ángeles Scalerandi desde Barcelona, España.

Ángeles tiene 29 años y viajó a España el 27 de febrero para realizar una rotación, capacitación en diagnóstico por imágenes. Es una de las argentinas varadas en España esperando regresar.

“Estoy muy bien de salud, tengo una importante contención familiar pero no todos mis colegas están igual, hay diversas situaciones, algunos deambulando sin dinero y sin lugar donde vivir….”. “Muchos de ellos trabajando en diversos hospitales para combatir en coronavirus, pero esperando regresar a la Argentina…”.-

Scalerandi contó que hay unos 10.000 Argentinos varados en el mundo, 5000 en España. Agregó que “son momentos de angustia y desesperación viven los miles de argentinos que aún continúan varados en diferentes partes del mundo. Acá hay 120 médicos argentinos que están varados pedimos ser repatriados para poder combatir la pandemia del coronavirus en nuestro propio país”.

“Me quedé esperando por si era algo pasajero, pero luego me dijeron que se cancelaba mi rotación. Desde ese momento estoy esperando volver al país. Tuve que llenar un formulario, constataron mis datos, pero me dijeron que no era una prioridad en los vuelos porque no soy de riesgo”, contó.

Scalerandi alquila una habitación en una casa de familia a quiénes les avisó que quizás deba quedarse en el lugar hasta junio.

“Hablé con ellos y no tienen problema. La verdad que estamos muy agradecidos con Cataluña porque nos están ayudando un montón dándonos alojamiento. Algunos compañeros hasta gratis”, culminó.

Audio Entrevista “Las Supermañana”