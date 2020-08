33 años de AA y 29 de Al Anon en Brinkmann

Ante la situación de pandemia por el Covid-19, los grupos de Brinkmann AA (alcohólicos Anónimos) y Al Anon “Volver a empezar” (grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos) trabajan de manera virtual; vía Zoom y whatsapp.

Cumplieron ayer 17 de agosto 33 años de A.A y 29 de Al Anon en Brinkmann, Liliana una de las referentes del grupo contó a Universal Medios, “empezamos a hacer reuniones virtuales para poder seguir en contacto con las personas que se están recuperando, no podíamos perder el contacto y viendo que la situación no termina debimos buscar las maneras de seguir”.- “De esa forma nos fuimos sosteniendo, porque no es fácil, para las personas que tienen adicciones, sostenerse; así que fue reinventarse”, señala Liliana.

Alcohólicos Anónimos grupo “Libertador” cumple 33 años de actividad en esa ciudad, en tanto que el grupo de familiares de los mismos, Al Anon, cumple 29.

Liliana explicó que “lo virtual también nos ayudó, sirvió para crecer, porque, de alguna manera, uno comparte con otras personas, utilizamos estas vías para estar en contacto con grupos de otras localidades y provincias”.-

En cuanto al grupo local “todos los años nos vamos renovando en miembros; algunos se van y otros ingresan, siempre es variable”.

Adelantaron que en octubre se realizará un seminario (virtual), donde se tratará la problemática del alcohol en los menores: “hay mucha problemática en los niños”.

Para información o ayuda, los teléfonos de contacto son 3562-519121 (A.A.) o 3562-504410 (Al Anon).

