36 beneficiarias del “Programa X Mí” en Brinkmann
El Gobierno local informó los nombres de las 36 beneficiarias del “Programa X Mí” y las respectivas empresas/empleadores donde desarrollarán la práctica laboral.
Asimismo se informa que las beneficiarias deberán acercarse a la Unidad de Empleo, sito en Av. Seeber 346, antes del día viernes 30 a fin de completar la documentación correspondiente. La práctica laboral inicia el lunes 2 de enero, previo presentación de formulario para el Alta en la ART.
|N°
|APELLIDO Y NOMBRE
|EMPRESA/EMPLEADOR
|1
|AGUIRRE MAIRA BEATRIZ
|POSSETTO RAÚL ALBERTO
|2
|ANGULO JUANA GRACIELA
|COMEDOR DEL NUEVO HOTEL BRINKMANN
|3
|BARBOZA PAULA MERCEDES
|LÓPEZ BLANCA
|4
|BARRERA VERÓNICA JÉSICA
|SCALVASIO VANINA RAQUEL
|5
|BERGONZI GISELA
|GARCÍA MANUEL
|6
|BERTONA NATALIA CELESTE
|RODOLFO STRADELLA
|7
|CAMPOS LORENA PETRONA
|PALACIOS ROSA LIDIA
|8
|CARRANZA MIRTHA ISABEL
|ROSSO HUGO DANIEL
|9
|CONTRERAS ADRIANA ROSA
|NOVERO JUAN JOSÉ
|10
|CONTRERAS NOELIA BELÉN
|GATTO MARÍA SOLEDAD
|11
|DOMINGUEZ MARCELA DEL VALLE
|BELTRAMINO FRANCISCO JOSÉ
|12
|FRENCIA PAOLA SOLEDAD
|LENCINA GABRIEL JORGE MARÍA
|13
|GAIDO VIOLETA ANGELA
|AGUIRRE RODRIGO ALEJANDRO
|14
|GIORGIS MÓNICA DEL VALLE
|CUADRADO CARINA INÉS
|15
|GUTIÉRREZ GRISELDA CELINA
|CLÍNICA PRIVADA SAN JUSTO
|16
|HEREDIA SUSANA
|“LA NONA” MULASSANO GABRIEL JORGE
|17
|HOFSTETTER GRACIELA ESTHER
|PANIFICADORA TOLEDO
|18
|JUAREZ BOLBIESE MELISA JANET
|CABRERA RAÚL ALBERTO
|19
|LEZCANO GISELA NOELIA
|BARENGO GABRIEL ALEJANDRO
|20
|MANSILLA MARÍA ROSA
|MANSILLA ELPIDIO CLEMENTE
|21
|MOYANO ANA MARÍA
|AON RUBÉN EMILIO
|22
|ORTEGA ALEJANDRA ESTELA
|FABIO QUINTEROS
|23
|PACCIORETI CLAUDIA ANITA
|FARMACIA GARCÍA
|24
|PERALTA VANINA NATALIA
|JOSÉ ERNESTO CRACOGNA
|25
|RAUSCH LAURA ALEJANDRA
|MONTICONE ARIEL
|26
|REFOJOS CLELIA TRINIDAD
|CLÍNICA PRIVADA SAN JUSTO
|27
|RODRIGUEZ NÉLIDA JOSEFINA
|ROSSO EVELIO ULDERICO
|28
|ROTELA VERÓNICA DOLORES
|SERGIO OLMEDO SCALVASIO
|29
|SAAVEDRA MELISA BELÉN
|CABANILLAS MARÍA ALEJANDRA
|30
|UTRERA BETIANA LORENA
|RENNA MARÍA ESTHER
|31
|UTRERA RAQUEL ELVIRA
|CARLOS JOSÉ GIAVENO
|32
|VEGA LUCÍA ISABEL
|NUÑEZ DIEGO MATÍAS
|33
|VEGA MARÍA LAURA
|GIORGIS JORGE RAFAEL
|34
|VERCELLI ANTONELA MARIEL
|“CASA NITO” MARIANO SENTIS
|35
|VIVAS MARINA SOLEDAD
|FARMACIA CANALIS
|36
|YBAÑEZ JORGELINA CARLA
|COOPERATIVA DE TAMBEROS LA UNIÓN