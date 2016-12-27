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36 beneficiarias del “Programa X Mí” en Brinkmann

Posted by: Fecha: diciembre 27, 2016 | comment : 0

El Gobierno local informó los nombres de las 36 beneficiarias del “Programa X Mí” y las respectivas empresas/empleadores donde desarrollarán la práctica laboral.

Asimismo se informa que las beneficiarias deberán acercarse a la Unidad de Empleo, sito en Av. Seeber 346, antes del día viernes 30 a fin de completar la documentación correspondiente. La práctica laboral inicia el lunes 2 de enero, previo presentación de formulario para el Alta en la ART.
APELLIDO Y NOMBRE EMPRESA/EMPLEADOR
1 AGUIRRE MAIRA BEATRIZ POSSETTO RAÚL ALBERTO
2 ANGULO JUANA GRACIELA COMEDOR DEL NUEVO HOTEL BRINKMANN
3 BARBOZA PAULA MERCEDES LÓPEZ BLANCA
4 BARRERA VERÓNICA JÉSICA SCALVASIO VANINA RAQUEL
5 BERGONZI GISELA GARCÍA MANUEL
6 BERTONA NATALIA CELESTE RODOLFO STRADELLA
7 CAMPOS LORENA PETRONA PALACIOS ROSA LIDIA
8 CARRANZA MIRTHA ISABEL ROSSO HUGO DANIEL
9 CONTRERAS ADRIANA ROSA NOVERO JUAN JOSÉ
10 CONTRERAS NOELIA BELÉN GATTO MARÍA SOLEDAD
11 DOMINGUEZ MARCELA DEL VALLE BELTRAMINO FRANCISCO JOSÉ
12 FRENCIA PAOLA SOLEDAD LENCINA GABRIEL JORGE MARÍA
13 GAIDO VIOLETA ANGELA AGUIRRE RODRIGO ALEJANDRO
14 GIORGIS MÓNICA DEL VALLE CUADRADO CARINA INÉS
15 GUTIÉRREZ GRISELDA CELINA CLÍNICA PRIVADA SAN JUSTO
16 HEREDIA SUSANA “LA NONA” MULASSANO GABRIEL JORGE
17 HOFSTETTER GRACIELA ESTHER PANIFICADORA TOLEDO
18 JUAREZ BOLBIESE MELISA JANET CABRERA RAÚL ALBERTO
19 LEZCANO GISELA NOELIA BARENGO GABRIEL ALEJANDRO
20 MANSILLA MARÍA ROSA MANSILLA ELPIDIO CLEMENTE
21 MOYANO ANA MARÍA AON RUBÉN EMILIO
22 ORTEGA ALEJANDRA ESTELA FABIO QUINTEROS
23 PACCIORETI CLAUDIA ANITA FARMACIA GARCÍA
24 PERALTA VANINA NATALIA JOSÉ ERNESTO CRACOGNA
25 RAUSCH LAURA ALEJANDRA MONTICONE ARIEL
26 REFOJOS CLELIA TRINIDAD CLÍNICA PRIVADA SAN JUSTO
27 RODRIGUEZ NÉLIDA JOSEFINA ROSSO EVELIO ULDERICO
28 ROTELA VERÓNICA DOLORES SERGIO OLMEDO SCALVASIO
29 SAAVEDRA MELISA BELÉN CABANILLAS MARÍA ALEJANDRA
30 UTRERA BETIANA LORENA RENNA MARÍA ESTHER
31 UTRERA RAQUEL ELVIRA CARLOS JOSÉ GIAVENO
32 VEGA LUCÍA ISABEL NUÑEZ DIEGO MATÍAS
33 VEGA MARÍA LAURA GIORGIS JORGE RAFAEL
34 VERCELLI ANTONELA MARIEL “CASA NITO” MARIANO SENTIS
35 VIVAS MARINA SOLEDAD FARMACIA CANALIS
36 YBAÑEZ JORGELINA CARLA COOPERATIVA DE TAMBEROS LA UNIÓN
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