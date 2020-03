40 años de una pasión

Qué decirles sobre los 40 años de Radio Universal.

Cumplir 40 años nos habilita a replantearnos muchas cosas y hacernos muchas preguntas o sencillamente dar vuelta una página para comenzar otro capítulo o una nueva historia.

Los 40 se los asocia con una crisis, con la mitad del camino recorrido y si es necesario, para averiguar quién somos y quién queremos ser. Esos planteos también los podemos aplicar a lo que pretendemos de nuestra profesión de informar, entretener y formar opinión.

Desde 1980 hasta hoy la historia de Radio Universal fue desarrollándose al ritmo de las demandas de las audiencias y de los cambios tecnológicos. Audiofrecuencia, vinilos, cassettes, Frecuencia Modulada, CD, Pendrives, Tarjetas SD, Streaming dispositivos que acompañaron el trabajo diario a medida que los nuevos hábitos de consumo requerían de nuestro medio.

Como dijo doña Rosa Dotta de Rosina “no creo que cumpla 104 años”. Esa incredulidad también nos alcanza. No se si pasó tan rápido o que la misma dinámica diaria no nos permitió detenernos a mirar para atrás para evaluar, repensar o confrontar. Son estos momentos donde confluyen tiempos cronológicos, calendario, con los tiempos lógicos de la vida y sus símbolos. Es cierto lo que dice García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”.

Es la oportunidad para decir basta a ciertas prácticas, relaciones y actitudes que vinimos construyendo con los años sólo sostenidas por la costumbre y por códigos aceptados como honestos y normales. Proseguir con esa postura es declararnos hipócritas e indignos.

“Con el tiempo aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma” dice Jorge Luis Borges. Es el momento de decidir lo que ya no quiero para mi vida, para mi profesión. Los 40 no son una meta o un punto de llegada. Es apenas un precalentamiento para construir lo que viene.

Queremos “cantar las 40” para informar a nuestro universo que el juego terminó. Es tiempo de barajar y dar de nuevo.

Director, Raúl Possetto

Fotos con historia: